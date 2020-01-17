Верховна Рада проголосувала за надважливі для всієї країни закони, які дозволять Укравтодору залучити додаткові 20 мільярдів гривень на ремонти та будівництво нових доріг під державні гарантії.

"Щиро дякую народним депутатам, які розробили та підтримали проєкти №2660 і №2661. Завдяки нашій злагодженій роботі та спільній праці ми зможемо оновити основні дороги України в найближчі роки", написав на своїй сторінці Керівник агентства в “Укравтодор” Александр Кубраков.

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"У цьому році на дороги вже закладено рекордні 31,5 млрд грн бюджетних коштів. Однак, цього недостатньо – ми можемо та маємо робити більше. Відчуваю велику відповідальність та виклик, але з такою командою будь-які амбітні цілі – досяжні!", пише чиновник.

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