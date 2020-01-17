Верховная Рада проголосовала за важнейшие для всей страны законы, которые позволят Укравтодору привлечь дополнительные 20 миллиардов гривен на ремонты и строительство новых дорог под государственные гарантии.

"Искренне благодарен народным депутатам, которые разработали и поддержали проекты №2660 и №2661. Благодаря нашей слаженной работе и совместному труду мы сможем обновить основные дороги Украины в ближайшие годы", – написал на своей странице Руководитель агентства “Укравтодор” Александр Кубраков.

"В этом году на дороги уже заложены рекордные 31,5 млрд грн бюджетных средств. Однако, этого недостаточно – мы можем и должны делать больше. Чувствую большую ответственность и вызов, но с такой командой любые амбициозные цели – достижимы!", – пишет чиновник.