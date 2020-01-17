Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, який пропонує не обкладати митними платежами транспортні засоби для "чорнобильців".

Члени Комітету на засіданні 15 січня розглянули проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи” №2277.

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Під час обговорення зазначалося, що цим проектом пропонується не обкладати митними платежами транспортні засоби (з моменту випуску яких минуло не більше 7 років), що ввозяться (пересилаються) на митну територію України особами з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до I та II категорій.

Зазначені категорії осіб матимуть право вибору або ввезти на митну територію України транспортний засіб зі звільненням від оподаткування митними платежами, або безоплатно користуватися всіма видами міського та приміського транспорту на території України.

Також, в залежності від виду порушення власником транспортного засобу встановлюється адміністративна відповідальність від письмового попередження до накладення штрафу в розмірі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Запропоновані норми дозволять забезпечувати транспортними засобам безоплатно або на пільгових умовах осіб з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до I та II категорій. За результатами обговорення члени Комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект за основу.

Нагадаємо, що електромобілі виявились менш екологічними, ніж дизельні авто.