Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект О социальной защите участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, который предлагает не облагать таможенными платежами транспортные средства для "чернобыльцев".

Члены Комитета на заседании 15 января рассмотрели проект Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы” №2277.

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Во время обсуждения отмечалось, что этим проектом предлагается не облагать таможенными платежами транспортные средства (с момента выпуска которых прошло не более 7 лет), которые ввозятся (пересылаются) на таможенную территорию Украины лицами с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к I и II категориям.

Указанные категории лиц имеют право выбора или ввезти на таможенную территорию Украины транспортное средство с освобождением от налогообложения таможенными платежами, или бесплатно пользоваться всеми видами городского и пригородного транспорта на территории Украины.

Также, в зависимости от вида нарушения владельцем транспортного средства устанавливается административная ответственность от письменного предупреждения до наложения штрафа в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Предложенные нормы позволят обеспечивать транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к I и II категориям. По результатам обсуждения члены Комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект за основу.

Напомним, что электромобили оказались менее экологичными, чем дизельные авто.