Киев готовится к введению жестких карантинных ограничений с 15 сентября. Из-за того, что общественный транспорт является одним из крупнейших источников распространения болезней, в том числе коронавируса, его работу планируют ограничить в первую очередь.

Ограничительные меры будут касаться как работы частного сектора предоставления услуг: кафе, ресторанов, салонов красоты и других заведений, так и системы общественного транспорта, в том числе и метрополитена, пользование которым будет ограничено через систему “Киев цифровой”.

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“Всем сказали готовиться на 15 сентября, у них (Кабинета министров — ред.) есть еще полторы недели до введения, будут следить за динамикой роста количества больных коронавирусом и уже от этой статистики будут решать, насколько жестким будет локдаун. Знаю, что коснется общественного транспорта”, — сообщил собеседник агентства.

Сейчас в Киеве продолжается процесс регистрации для получения спецпропусков для пользования общественным транспортом в период локдауна. Руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку. Для получения положительного решения нужно обосновать критическую необходимость работы предприятия в период жесткого карантина. На этот раз ожидается, что система пропусков будет привязана к транспортным картам, а также “Карте киевлянина”.