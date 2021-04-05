Однако ближе к обеду стабилизировались.

С 5 апреля в Киеве ввели ограничения на пользование общественным транспортом. Для того, чтобы зайти в троллейбус, автобус или метро, ​​нужны специальные пропуска. Впрочем, власть не успела их выдать всем желающим, поэтому киевляне, которым нужно было добираться на работу, решили воспользоваться такси. Исходя из ажиотажного спроса, крупнейшие агрегаторы услуг такси Uber, Bolt и Uklon увеличили цены на поездки в 2-4 раза.

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Например, с жилого массива Позняки на правительственный Печерск – 740 грн, с левобережного массива Лесной в центр города – 500 грн. А тот, кто хотел "валить из страны", должен быть достаточно состоятельным – с Оболони в аэропорт Борисполь поездка оценивалась в 1000 гривен.

Фото со смартфонов с пиковыми тарифами на такси утром 5 апреля в Киеве

В то же время на улицы города выехало много частных автомобилей, поэтому на дорогах были огромные пробки. А из-за дефицита пропусков общественный транспорт ездил полупустым.

Впрочем, уже ближе к обеду ситуация стабилизировалась. Люди доехали до работы, поэтому спрос снизился. Поэтому тарифы мгновенно вернулись к обычным – 170-240 грн за поездку с Левого берега на правый и наоборот. Впрочем, киевлян еще ждет путешествие назад, домой. Поэтому маршруты из центра города в спальные массивы и пригородную зону снова будут по пиковым расценкам.