Однак ближче до обіду стабілізувались.

З 5 квітня в Києві ввели обмеження на користування громадським транспортом. Для того, щоб зайти в тролейбус, автобус чи метро, потрібні спеціальні перепустки. Втім, влада не встигла їх видати усім бажаючим, тому кияни, яким потрібно було добиратись на роботу, вирішили скористатись таксі. Виходячи з ажіотажного попиту, найбільші агрегатори послуг таксі Uber, Bolt та Uklon збільшили ціни на поїздки у 2-4 рази.

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Наприклад, , з житлового масиву Позняки на урядовий Печерськ – 740 грн, з лівобережного масиву Лісовий у центр міста – 500 грн. А той, хто хотів "валити з країни", має бути досить заможним – з Оболоні до аеропорту Бориспіль поїздка оцінувалась у 1000 гривень.

Скріншоти зі смартфонів з піковими тарифами на таксі зранку 5 квітня у Києві

Водночас на вулиці міста виїхало багато приватних автомобілів, тому на дорогах були шалені затори. А через дефіцит перепусток громадський транспорт їздив напівпорожнім.

Втім, вже ближче до обіду ситуація стабілізувалась. Люди доїхали до роботи, тому попит знизився. Тож тарифи миттєво повернулися до звичайних – 170-240 грн за поїздку з Лівого берега на правий та навпаки. Втім, киян ще чекає подорож назад, додому. Тому маршрути з центра міста на спальні масиви та приміську зону знову будуть за піковими розцінками.