Снижение цены на сжиженный автомобильный газ замедляется. Это один из признаков стабилизации с возможным последующим удорожанием.

В течение рабочей недели (с 29 января по 2 февраля) средняя стоимость сжиженного газа в рознице снизилась на 0,29 грн/л, до 27,30 грн/л. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

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На стелах цены на газ замедлили темпы снижения. Если в середине января за неделю газ дешевел на 0,68-0,93 грн/л, то сейчас операторы не так рьяно пересматривают ценники.

Наибольшая стоимость LPG зафиксирована в сети Mango в Донецкой области (30,49 грн/л), наименьшая - на станциях "БРСМ-Нафта" в Запорожской области (25,19 грн/л).

Сети премиум-сегмента на этой неделе не пересматривали стоимость ресурса. А вот в сетях среднего и низшего ценового диапазона газ подешевел на 0,08-1 грн/л. В государственной "Укрнафте" стоимость LPG снизилась на 0,50 грн/л и составляет 26,40 грн/л.

По словам представителей топливных сетей, по мере удешевления газа спрос потребителей начал подавать признаки жизни, однако все равно остается низким. "Ситуативно колебания спроса в сторону роста есть. Но это 1-2%", - отметили в одной из сетей. В другой сети на юге также рассказали о незначительном улучшении спроса.

Относительно лимита на снижение цен возможности расходятся. Те сети, которые оперируют только ресурсом внутреннего производства, имеют больше возможностей для дальнейшего проседания. Традиционно потенциал снижения сначала используется в маркетинговой деятельности, поэтому если учитывать скидки и программами лояльности, то на некоторых сетях стоимость ресурса уже ниже 25,00 грн/л. Например, сеть BVS продолжила новогоднюю акцию, которую проводила вместе с "Эпицентром". Согласно ей скидка на газ составляет 1,5 грн/л. При цене на АЗК 26,49 грн/л вместе со скидкой стоимость ресурса составит 24,99 грн/л.

А вот те сети, импортирующие газ, особенно железнодорожным транспортом, располагают значительно дороже ресурс, поэтому и цены опускать не спешат. "С тем ресурсом, что у нас есть, вряд ли наши цены опустятся ниже 27-28 грн/л", - отметили в крупной топливной компании.

Изменение розничных цен на газ на АЗК с 26 января по 2 февраля 2024 г., грн/л: