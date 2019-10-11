Компания Lassa Tires стремительно набирает популярность на отечественном рынке шин. Производитель буквально ворвался в тройку ведущих брендов.

Lassa – компания, которая с 1974 года занимается производством шин. Залогом успеха являются современные производственные мощности и активная научная работа: Lassa поставляет на мировой рынок инновационные решения.

В 1988 году компания подписала договор о совместной деятельности с Bridgestone, значительно расширив свои производственные мощности и ассортимент. Bridgestone и сегодня делится с турецким производителем передовыми технологиями, которые делают шины Lassa совершеннее.

В 2019 году компания открыла новый завод, который назвали "умным". Он отличается полностью автоматизированным процессом производства. Качество контролируется на всех этапах с помощью киберплатформы.



Представители Bridgestone уже успели заявить, что новый завод является наиболее технологичным среди производящих продукцию Bridgestone и Lassa. Он рассчитан на выпуск 4,2 млн шин ежегодно.

Четверка популярных зимних шин Lassa Tires от украинского дистрибьютора "Аскания Авто":

Lassa Iceways 2

Зимние шипованные шины, разработанные для активной эксплуатации на легковых автомобилях. Рисунок протектора они получили “в наследство” от Bridgestone Ice Cruiser 7000. Трехмерные ламели оригинальной формы улучшают устойчивость автомобиля на скользких покрытиях.

Особенности Lassa Iceways 2:

• резина обладает стойкостью к сверхнизким температурам;

• прочная и одновременно комфортная боковина шины гарантирует долгий срок службы;

• резина обладает отличными водоотталкивающими свойствами благодаря дренажным канавкам.

Lassa Snoways 4

Оптимальный вариант для легковых автомобилей, которые используются в условиях города. Плечевые блоки резины обеспечивают эффект “выгребания”. Благодаря ему автомобиль комфортно передвигается по заснеженным дорогам.

Особенности Lassa Snoways 4:

• возможность использовать как во время оледенения, так и при оттепели;

• большое число каучука в резиновой смеси;

• резина по бокам более прочная, – это обеспечивает покрышкам долговечность.

Lassa Competus Winter 2

Резина, предназначенная для использования на полноприводных автомобилях. Не имеет шипов, но и без них демонстрирует отличное сцепление с заснеженной и обледенелой поверхностью.



Особенности Lassa Competus Winter 2:

• наличие извилистых ламелей, которые обеспечивают хорошую управляемость и на снегу, и на льду;

• блоки повышенной жесткости способствуют стабильному движению автомобиля и удлиняют срок службы шин;

• силика, которая имеется в составе резины, улучшает сцепление с поверхностью;

• наличие самоочищающих возможностей.

Lassa Wintus 2

Это шины для легких грузовых автомобилей и автобусов. Имеют симметричный ненаправленный рисунок протектора. Отличаются хорошими сцепными качествами, независимо от того, по какой поверхности движется транспортное средство: будь то сухой асфальт или снег, лед, вода.



Особенности Lassa Wintus 2:

• резиновая смесь гарантирует шинам устойчивость к повреждениям и износу;

• режущие кромки значительно сокращают тормозной путь;

• эффективная дренажная система защищает от аквапланирования.

Компания Lassa Tires предлагает большой ассортимент шин для зимы. Ознакомиться с ним вы можете в "Аскания-Авто". Это единственный официальный импортер шин от турецкого производителя Lassa.

Ищите подробности на сайте: ascania-shina.com и lassa-tyres.com.ua