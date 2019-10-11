Компанія Lassa Tires стрімко набирає популярність на вітчизняному ринку шин. Виробник буквально ввірвався в трійку провідних брендів.

Lassa – компанія, яка з 1974 року займається виробництвом шин. Запорукою успіху є сучасні виробничі потужності та активна наукова робота: Lassa постачає світовий ринок інноваційними рішеннями.

У 1988 році компанія підписала договір про спільну діяльність з Bridgestone, значно розширивши свої виробничі потужності та асортимент. Bridgestone й сьогодні ділиться з турецьким виробником передовими технологіями, які роблять шини Lassa досконалішими.

У 2019 році компанія відкрила новий завод, який нарекли “розумним”. Він відрізняється повністю автоматизованим процесом виробництва. Якість контролюються на всіх етапах за допомогою кіберплатформи.





Представники Bridgestone вже встигли заявити, що новий завод є найбільш технологічним серед тих, що виробляють продукцію Bridgestone та Lassa. Він розрахований на випуск 4,2 млн шин щорічно.

Четвірка популярних зимових шин Lassa Tires від українського дистриб’ютора “Асканія Авто”:

Lassa Iceways 2

Зимові шиповані шини, розроблені для активної експлуатації на легкових автомобілях. Малюнок протектора вони отримали «в спадщину» від Bridgestone Ice Cruiser 7000. Тривимірні ламелі оригінальної форми покращують стійкість автомобіля на слизьких покриттях.

Особливості Lassa Iceways 2:

• гума має стійкість до наднизьких температур;

• міцна та водночас комфортна боковина шини гарантує довгий строк служби;

• гума володіє відмінними водовідштовхуючими якостями завдяки дренажним канавкам.

Lassa Snoways 4

Оптимальний варіант для легкових автомобілів, які використовуються в умовах міста. Плечові блоки гуми забезпечують ефект «вигрібання». Завдяки йому автомобіль комфортно пересувається по засніженим дорогам.

Особливості Lassa Snoways 4:

• можливість використовувати як під час зледеніння, так і при відлизі;

• велика кількість каучуку в гумовій суміші;

• гума по боках більш міцна, – це забезпечує покришкам довговічність.

Lassa Competus Winter 2

Гума, створена для використання на повнопривідних автомобілях. Не має шипів, але і без них демонструє відмінне зчеплення з засніженою і зледенілою поверхнею.



Особливості Lassa Competus Winter 2:

• наявність зигзагоподібних ламелей, які забезпечують хорошу керованість і на снігу, і на льоду;

• блоки підвищеної жорсткості сприяють стабільному рухові автомобіля та подовжують строк служби шин;

• силіка, яка наявна в складі гуми, покращує зчеплення з поверхнею;

• наявність самоочисних можливостей.

Lassa Wintus 2

Це шини для легких вантажних автомобілів та автобусів. Мають симетричний ненаправлений малюнок протектора. Відрізняються хорошими зчіпними якостями, незалежно від того, по якій поверхні рухається транспортний засіб: чи то сухий асфальт, чи сніг, лід, вода.



Особливості Lassa Wintus 2:

• гумова суміш гарантує шинам стійкість до пошкоджень та швидкого зносу;

• ріжучі кромки значно скорочують гальмівний шлях;

• ефективна дренажна система захищає від аквапланування.

Компанія Lassa Tires пропонує великий асортимент шин для зими. Ознайомитися з ним ви можете у “Асканія-Авто”. Це єдиний офіційний імпортер шин від турецького виробника Lassa.

Шукайте подробиці на сайті: ascania-shina.com та lassa-tyres.com.ua