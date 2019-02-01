Электрокары, считает глава Беларуси, это уже не будущее, а настоящее. И его стране нужен собственный электротранспорт.
На встрече с учеными президент Беларуси заявил о необходимости расширения сферы использования электроэнергии. Одним из важных вопросов во время встречи было создание белорусского электротранспорта, равняясь при разработке на Tesla.
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Александр Лукашенко пообещал академикам, что вскоре в государстве вырастет уровень производства электроэнергии и попросил их представить свои идеи по возможности ее использования.
Дизельные и бензиновые машины нужно заменить на электрические, считает белорусский президент. А разработку таких машин Лукашенко ранее уже поручил Академии наук. И уже даже успел опробовать первый прототип, которым остался ужасно недоволен.
Председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков доложил, что разрабатывается целая линейка электротранспорта: велосипед, скутер, мотоцикл, электромобиль, электроминивен, электрические коммунальные машины и грузовик. Его ученые даже создали батарею совершенно нового типа – графеновую.
Александр Лукашенко обратил внимание ученых, что их цель не изобрести велосипед, а создать конкурентный рыночный продукт, к примеру, как Tesla.
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