Электрокары, считает глава Беларуси, это уже не будущее, а настоящее. И его стране нужен собственный электротранспорт.

На встрече с учеными президент Беларуси заявил о необходимости расширения сферы использования электроэнергии. Одним из важных вопросов во время встречи было создание белорусского электротранспорта, равняясь при разработке на Tesla.

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Александр Лукашенко пообещал академикам, что вскоре в государстве вырастет уровень производства электроэнергии и попросил их представить свои идеи по возможности ее использования.

Дизельные и бензиновые машины нужно заменить на электрические, считает белорусский президент. А разработку таких машин Лукашенко ранее уже поручил Академии наук. И уже даже успел опробовать первый прототип, которым остался ужасно недоволен.

Председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков доложил, что разрабатывается целая линейка электротранспорта: велосипед, скутер, мотоцикл, электромобиль, электроминивен, электрические коммунальные машины и грузовик. Его ученые даже создали батарею совершенно нового типа – графеновую.

Александр Лукашенко обратил внимание ученых, что их цель не изобрести велосипед, а создать конкурентный рыночный продукт, к примеру, как Tesla.

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