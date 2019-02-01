Електрокари, вважає голова Білорусі, це вже не майбутнє, а сьогодення. І його країні потрібен власний електротранспорт.

На зустрічі з науковцями президент Білорусі заявив про необхідність розширення сфери використання електроенергії. Одним з важливих питань під час зустрічі було створення білоруського електротранспорту, рівняючись при розробці на Tesla.

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Олександ Лукашенко пообіцяв академікам, що незабаром у державі зросте рівень виробництва електроенергії і попросив їх представити свої ідеї з можливості її використання.

Дизельні та бензинові машини потрібно замінити на електричні, вважає білоруський президент. А розробкою таких машин Лукашенко раніше вже доручив займатись Академії наук. І вже навість встиг випробувати перший прототип від НАН, яким залишився страшенно незадоволеним.

Голова президії НАН Білорусі Володимир Гусаков доповів, що розробляється ціла лінійка електротранспорту: велосипед, скутер, мотоцикл, електромобіль, електромінівен, електричні комунальні машини та вантажівка. Його вчені навіть створили батарею абсолютно нового типу – графенову.



Олександр Лукашенко звернув увагу вчених, що їхня мета не винайти велосипед, а створити конкурентний ринковий продукт, приміром, як Tesla.

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