По словам Лукашенко, поставки нефтепродуктов будут осуществляться в запланированных объемах.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь продолжит экспортировать нефтепродукты в другие страны. Об этом сообщает белорусское госагентство БЕЛТА.

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По словам Лукашенко, эта тема обсуждалась во время его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Правительства очень серьезно проработали этот вопрос и как минимум мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно. Мы можем 22 млн тонн нефти переработать. По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок", – утверждает Лукашенко.

Напомним, что в начале мая сообщалось о сокращении поставок дизельного топлива и бензина в Украину в связи с плановым ремонтом Мозырского НПЗ и вследствие неопределенности с поставками нефти на "Нафтан" после возобновления американских санкций. Из-за этого объем отгрузок украинским контрагентам на период ремонта был срезан на 35% - с 240 до 150 тыс. тонн. Позже Мозырский НПЗ перенес начало ремонта с 15 мая на 1 июня.