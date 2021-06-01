За словами Лукашенка, поставки нафтопродуктів будуть здійснюватися в запланованих обсягах.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь продовжить експортувати нафтопродукти в інші країни. Про це повідомляє білоруське держагентство БЕЛТА.

Читайте також: Держрегулювання цін на пальне: не вище 30 грн за літр

За словами Лукашенка, ця тема обговорювалася під час його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Уряди дуже серйозно опрацювали це питання і як мінімум ми домовилися, що ніяких питань з поставками нафти не буде. Росії це вигідно. Ми можемо 22 млн тонн нафти переробити. По поставкам нафти для НПЗ Білорусі ніяких проблем не буде, так було сказано президентом Росії. Як і з поставками нафтопродуктів і на ринок Росії, і на зовнішній ринок", - стверджує Лукашенко.

Нагадаємо, що на початку травня повідомлялося про скорочення поставок дизельного палива і бензину в Україну в зв'язку з плановим ремонтом Мозирського НПЗ і внаслідок невизначеності з поставками нафти на "Нафтан" після відновлення американських санкцій. Через це обсяг відвантажень українським контрагентам на період ремонту був зрізаний на 35% - з 240 до 150 тис. тонн. Пізніше Мозирський НПЗ переніс початок ремонту з 15 травня на 1 червня.