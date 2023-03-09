Компания Mack Trucks объявила о запуске MD Electric, первого электромобиля компании в сегменте средней грузоподъемности.

Хотя это не совсем так. MD Electric – второй электромобиль для рынка США, выпущенный компанией Mack Trucks, входящей в состав Volvo Group. Два года тому назад компания показала электрический мусоровоз Mack LR Electric.

Mack MD Electric будет доступен в двух классах – 6 и 7. Модель класса 6 имеет полную массу 11800 кг, а модель класса 7 имеет полный вес автомобиля 15 т.

Также интересно в Европе построили "электрокоридор" для электрических грузовиков

Компания Mack Trucks подписала пятилетний договор с мировым производителем электрических коммерческих транспортных средств SEA Electric, который будет поставлять Mack систему питания SEA-Drive. Модели Class 6 и 7 будут снабжены системами питания SEA-Drive 120 и 180.



Во время тестирования оборудованный SEA-Drive Mack MD6 успешно прошел тестирование долговечности, эквивалентное более 800 000 км на одной из самых сложных и сложных трасс.

Mack MD Electric будет производиться в Роанок-Велли, штат Вирджиния, где компания Mack начала производство серии Mack MD в 2020 году.

Mack Trucks преследует цель, чтобы к 2030 году 35% своих продаж составляли транспортные средства с нулевым уровнем выбросов.