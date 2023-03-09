Компанія Mack Trucks оголосила про запуск MD Electric, першого електромобіля компанії в сегменті середньої вантажопідйомності.

Хоча це не зовсім так. MD Electric — другий електромобіль для ринку США, який випустила компанія Mack Trucks, що входить до складу Volvo Group. Два роки тому компанія показала електричний сміттєвоз Mack LR Electric.

Mack MD Electric буде доступний у двох класах – 6 і 7. Модель класу 6 має повну масу 11 800 кг, а модель класу 7 має повну вагу автомобіля 15 т.

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Компанія Mack Trucks підписала п’ятирічний договір із світовим виробником електричних комерційних транспортних засобів SEA Electric, який постачатиме Mack систему живлення SEA-Drive. Моделі Class 6 і 7 будуть оснащені системами живлення SEA-Drive 120 і 180.



Під час тестування обладнаний SEA-Drive Mack MD6 успішно пройшов тестування довговічності, еквівалентну понад 800 000 км на одній із найскладніших і найскладніших трас.

Mack MD Electric вироблятимуть у Роанок-Веллі, штат Вірджинія, де компанія Mack розпочала виробництво серії Mack MD у 2020 році.

Mack Trucks має на меті, щоб до 2030 року 35% своїх продажів складали транспортні засоби з нульовим рівнем викидів.