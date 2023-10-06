Настоящий прорыв в электрификации тяжеловесного коммерческого транспорта всего мира обещает Volvo Trucks: проект сначала охватит Швецию, а затем распространится на рынки Европы и других частей света.

Речь идет о быстрой зарядке электрогрузовиков. Швеция открывает национальную сеть общественных быстрых зарядных устройств, которые будут питаться возобновляемой энергией. Volvo Trucks (VT) будет работать в партнерстве с операторами зарядных станций. Зарядкой транспорта производитель не будет заниматься, а вот упрощенный поиск и доступ к зарядным станциям для автоперевозчиков гарантирует.

Первая волна зарядки Volvo обеспечивает бесперебойный доступ к 29 зарядным станциям, управляемым OKQ8. Ее зарядные станции работают на «зеленой» электроэнергии.

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Всего в Швеции в течение 2023 и 2024 годов планируется открыть около 130 зарядных станций. Свою услугу с системой поиска таких станций VT уже запустил. Она открыта для всех грузовых марок и отображает все зарядные станции, пригодные для большегрузных автомобилей, независимо от того, кто ими управляет. В ближайшее время появится возможность бронировать очередь и время зарядки.

"Клиенты смогут получить не только информацию о размещении зарядной станции для тяжелых электрических грузовиков, но и быть уверенным, что они платят справедливую рыночную цену без скрытых комиссий. Благодаря возможности спланировать маршрут и минимум администрирования, я убежден, что это важный шаг к тому, чтобы сделать электрические грузовики еще более популярны среди владельцев автопарков", – говорит президент Volvo Trucks Роджер Альм.

Блуждать в поисках зарядки или свободного поста на зарядку не придется: сервис покажет, подскажет и даже возьмет плату за отобранное для автомобиля количество энергии. Фото: Volvo Trucks

Клиент может оплатить зарядку через Volvo Connect и мобильное приложение. Сначала клиент использует карту или мобильное приложение для идентификации и начала зарядки, а затем получает сводную счет-фактуру.

Volvo Trucks строит инфраструктуру зарядных станций через совместное предприятие Milence, созданное с Daimler Truck и Traton Group. Это партнерство приведет к установке и эксплуатации не менее 1700 высокоэффективных пунктов зарядки зеленой энергии на автомагистралях и вблизи них, а также в логистических центрах по всей Европе. Инфраструктура будет обеспечивать зарядку для всех электромобилей со сверхмощными аккумуляторами, независимо от марки.