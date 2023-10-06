Справжній прорив у електрифікації великовагового комерційного транспорту всього світу обіцяє Volvo Trucks: проєкт спочатку охопить Швецію, а потім пошириться на ринки Європи та інших частин світу.

Мова йде про швидку зарядку електровантажівок. Швеція відкриває національну мережу громадських швидких зарядних пристроїв, які живитимуться відновлюваною енергією. Volvo Trucks (VT) працюватиме у партнерстві з операторами зарядних станцій. Зарядкою транспорту виробник не займатиметься, а ось спрощений пошук і доступ до зарядних станцій для автоперевізників гарантує.

Послуга зарядки Volvo у першій хвилі забезпечує безперебійний доступ до 29 зарядних станцій, якими керує OKQ8. ЇЇ зарядні станції працюють на «зеленій» електроенергії.

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Загалом у Швеції протягом 2023 і 2024 років планується відкрити близько 130 зарядних станцій. Свою послугу з системою пошуку таких станцій VT уже запустив. Вона відкрита для всіх марок вантажівок і відображає усі зарядні станції, придатні для великовантажних автомобілів, незалежно від того, хто ними керує. Найближчим часом з’явиться можливість бронювати чергу і час зарядки.

"Клієнти зможуть отримати не лише інформацію про розміщення зарядної станції для важких електричних вантажівок, але й бути впевненим, що вони платять справедливу ринкову ціну без прихованих комісій. Завдяки можливості спланувати маршрут і мінімум адміністрування, я переконаний, що це важливий крок до того, щоб зробити електричні вантажівки ще більш популярними серед власників автопарків", — говорить президент Volvo Trucks Роджер Альм.

Блукати в пошуках зарядки чи вільного поста на зарядку не доведеться: сервіс покаже, підкаже і навіть візьме плату за відібрану для автомобіля кількість енергії. Фото: Volvo Trucks

Клієнт може оплатити зарядку через Volvo Connect і мобільний додаток. Спочатку клієнт використовує картку або мобільний додаток для ідентифікації та початку зарядки, а потім отримує один зведений рахунок-фактуру.

Volvo Trucks будує інфраструктуру зарядних станцій через спільне підприємство Milence, створене з Daimler Truck і Traton Group. Це партнерство призведе до встановлення та експлуатації щонайменше 1700 високоефективних пунктів зарядки зеленої енергії на автомагістралях і поблизу них, а також у логістичних центрах по всій Європі. Інфраструктура забезпечуватиме заряджання для всіх електромобілів із надпотужними акумуляторами, незалежно від марки.