Украинский автомобильный рынок активно развивается лишь последние 5 лет. До этого импорт б/у авто был сложным и дорогим, не было законодательных условий для работы комиссионных автомобильных площадок. Поэтому продажи машин с пробегом были чем-то серым и непонятным.

Украина была государством, где мало кто решался начать автобизнес. Недавно появились новые возможности, вместе с ними - современные компании, работающие по европейским стандартам. Первой из них стала компания WEST AUTO HUB.

Европейский опыт, приспособленный к украинским реалиям

Предприятие позиционирует себя как сервисную компанию, предоставляющую сопроводительные "автомобильные" услуги: от покупки авто за рубежом – до регистрации в Украине. Сейчас это единственный в Украине комплекс такого типа, в котором сосредоточены все необходимые автомобильные услуги.

Особенность компании – в том, что она стремится сконцентрировать максимальное количество автомобильных услуг на одной территории, а также максимально автоматизировать процесс импорта, покупки и продажи авто. Поэтому развивается компания в обоих направлениях: развивает представительства по Украине, а также активно работает над разработкой собственных ИТ-продуктов. Речь идет о наборе программных продуктов, которые будут помогать автомобильному бизнесу на каждом из этапов, а также онлайн площадка по продаже машин.

Еще один интересный момент – компания не рассматривает людей или компании, работающие в одной сфере, то есть импортируют и продают авто из-за рубежа, конкурентами. По мнению WEST AUTO HUB, все они – потенциальные партнеры, и готова предложить специальные условия сотрудничества тем, кто имеет желание заниматься авто из-за рубежа.

10 фактjв о WEST AUTO HUB

Компания WEST AUTO HUB – не автоплощадка, а комплексное решение и платформа для импорта транспорта из-за рубежа в Украину. На территории комплекса расположены все структуры, необходимые для оформления транспорта из-за рубежа:

зона таможенного контроля, где проходит растаможка авто;

сертификационная лаборатория, где транспорт проходит обязательную проверку на соответствие техническим стандартам;

сервисный центр МВД, где можно зарегистрировать авто и получить украинские номерные знаки и свидетельство о регистрации на авто.

Главный офис компании находится в Луцке, аналогичный комплекс уже работает во Львове, есть представительства в Нововолынске и Киеве. Также работает собственная онлайн площадка, где можно купить или продать б/у авто. Целевая аудитория компании – представитель автомобильного бизнеса, который пользуется услугами комплекса. WEST AUTO HUB занимает уникальную позицию на рынке: не рассматривает другие компании по импорту транспорта как конкурентов, а лишь как потенциальных партнеров. Для них созданы инструменты, которые помогут в сфере импорта и продажи транспортных средств. К преимуществам компании относятся не только физические комплексы зданий, находящихся в Луцке и Львове, но и уникальный программный продукт.

У компании есть собственный ИТ-отдел, который работает над развитием собственного программного продукта, сайта, мобильного приложения, а также разрабатывает портал для покупки авто онлайн. Значительная часть операций по доставке, импорту, растамаживанию и сертификации осуществляется с помощью комплексного решения автоматизации процесса покупки и продажи транспорта на международном рынке webex24. Система работает как канал коммуникации между специалистами компании и как CRM для автобизнеса. Если говорить просто, то это программа для покупки авто из-за рубежа. Подходит для брокеров, автотрейдеров, автосалонов, автохаусов и водителей, осуществляющих доставку транспортных средств из любой точки мира и любым транспортом. Главное преимущество – вся информация хранится в одной системе. WEST AUTO HUB не зарабатывает на продаже подержанных машин, а позиционирует себя как прогрессивная сервисная компания. Цель - обеспечить программной платформой всех, кто работает и развивается в сфере импорта и продажи транспорта. А также - физически сосредоточить на территории комплекса максимальное количество необходимых структур и компаний из сферы автобизнеса.

Во время карантина компания расширила команду, увеличив штат специалистов. Практически каждый отдел компании увеличился на несколько человек. Связано это с увеличением количества онлайн-заказов и запросов на покупку авто за рубежом удаленно.





Пик заказов у компании в 2020 году пришелся на июль и август. Сработал так называемый “отложенный спрос”. Ежемесячно услугами компании пользуется больше, чем 200 людей. Наибольшей популярностью пользуется услуга таможенного оформления и сертификации транспортных средств, ввозимых из-за границы.

Добавим, что WEST AUTO HUB – единственная компания похожего формата не только в Украине, но и за рубежом. Если вы представитель автобизнеса или только мечтаете начать автобизнес, узнайте стоимость услуг и попробуйте все преимущества такого формата работы.

Если вы ищете, как пригнать авто из-за границы и хотите приобрести качественное авто по выгодной цене – оставьте заявку, а компания WEST AUTO HUB займется поиском, подбором, доставкой и решит все прочие хлопоты, связанные с покупкой, доставкой и растаможкой автомобиля.

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