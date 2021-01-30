Український автомобільний ринок активно розвивається лише останні 5 років. До цього імпорт б/у авто був складним та дорогим, не було законодавчих умов для роботи комісійних автомобільних майданчиків. Тому продажі машин з пробігом були чимось “сірим” та незрозумілим.

Україна була державою, де мало хто наважувався почати автобізнес. Нещодавно з’явилися нові можливості, разом із ними - сучасні компанії, що працюють по європейських стандартах. Першою з них стала компанія WEST AUTO HUB.

Європейський досвід, пристосований до українських реалій

Підприємство позиціонує себе як сервісну компанію, що надає супровідні “автомобільні” послуги: від купівлі авто за кордоном – до реєстрації в Україні. Наразі це єдиний в Україні комплекс такого типу, у якому зосереджені всі необхідні автомобільні послуги.

Особливість компанії – в тому, що вона прагне сконцентрувати максимальну кількість автомобільних послуг на одній території, а також максимально автоматизувати процес імпорту, купівлі та продажу авто. Тому розвивається компанія в обох напрямках: розбудовує представництва по Україні, а також активно працює над розробкою власних ІТ-продуктів. Йдеться про набір програмних продуктів, що допомагатимуть автомобільному бізнесу на кожному з етапів, а також онлайн майданчик з продажу машин.

Ще один цікавий момент - компанія не розглядає людей чи компанії, що працюють в одній сфері, тобто імпортують та продають авто з-за кордону, конкурентами. На думку WEST AUTO HUB, усі вони - потенційні партнери, та готова запропонувати спеціальні умови співпраці тим, хто має бажання займатися авто з-за кордону.

10 фактів про WEST AUTO HUB

Компанія WEST AUTO HUB – не автомайданчик, а комплексне рішення та платформа для імпорту транспорту з-за кордону до України. На території комплексу розташовані усі структури, необхідні для оформлення транспорту з-за кордону:

зона митного контролю, де проходить розмитнення авто;

сертифікаційна лабораторія, де транспорт проходить обов’язкову перевірку на відповідність технічним стандартам;

сервісний центр МВС, де можна зареєструвати авто й отримати українські номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію на авто.

Головний офіс компанії знаходиться в Луцьку, аналогічний комплекс уже працює у Львові, є представництва у Нововолинську та Києві. Також працює власний онлайн майданчик, де можна купити чи продати б/у авто. Цільова аудиторія компанії – представник автомобільного бізнесу, який користується послугами комплексу. WEST AUTO HUB займає унікальну позицію на ринку: не розглядає інші компанії з імпорту транспорту як конкурентів, а лише як потенційних партнерів. Для них створені інструменти, що допоможуть у сфері імпорту та продажу транспортних засобів. До переваг компанії належать не лише фізичні комплекси будівель, що знаходяться в Луцьку та Львові, але й унікальний програмний продукт.

У компанії є власний ІТ-відділ, який працює над розвитком власного програмного продукту, сайту, мобільного додатку, а також розробляє портал для покупки авто онлайн.

Значна частина операцій з доставки, імпорту, розмитнення та сертифікації здійснюється за допомогою комплексного рішення автоматизації процесу покупки та продажу транспорту на міжнародному ринку webex24. Система працює як канал комунікації між спеціалістами компанії та як CRM для автобізнесу. Якщо говорити просто, то це програма для покупки авто з-за кордону. Підходить для брокерів, автотрейдерів, автосалонів, автохаусів та водіїв, які здійснюють доставку транспортних засобів з будь-якої точки світу та будь-яким транспортом. Головна перевага - вся інформація зберігається в одній системі.

WEST AUTO HUB не заробляє на продажі вживаних машин, а позиціонує себе як прогресивна сервісна компанія. Ціль - забезпечити програмною платформою усіх, хто працює і розвивається у сфері імпорту та продажу транспорту. А також - фізично зосередити на території комплексу максимальну кількість необхідних структур та компаній зі сфери автобізнесу.

Під час карантину компанія розширила команду, збільшивши штат спеціалістів. Практично кожен відділ компанії збільшився на декілька осіб. Пов’язано це зі збільшенням кількості онлайн-замовлень та запитів на купівлю авто за кордоном віддалено.

Пік замовлень у компанії у 2020 році припав на липень та серпень. Спрацював так званий “відкладений попит”.

Щомісяця послугами компанії користується більше, ніж 200 людей. Найбільшою популярністю користується послуга митного оформлення та сертифікації транспортних засобів, що ввозяться з-за кордону.

Додамо, що WEST AUTO HUB – єдина компанія схожого формату не лише в Україні, а й за кордоном. Якщо ви представник автобізнесу чи лише мрієте почати автобізнес, дізнайтеся вартість послуг та спробуйте усі переваги такого формату роботи.

Якщо ви шукаєте, як пригнати авто з-за кордону та хочете придбати якісне авто за вигідною ціною – залиште заявку, а компанія WEST AUTO HUB займеться пошуком, підбором, доставкою та вирішить усі інші клопоти, пов’язані з купівлею, доставкою та розмитненням автомобіля.

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