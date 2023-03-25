Что мы знаем об автомобильном Львове? Завод ЛАЗ, фестиваль "Леополис", возможно, кто-то еще вспомнит о львовских автопогрузчиках ЛЗА. "Авто 24" нашел еще одну, совсем неизвестную страницу - палубные тягачи для авианосцев.

Трудно найти машину более экзотическую, чем так называемый палубный тягач. Если немного задуматься, в этих невзрачных машинках – сочетание трех стихий. Они работали на палубах кораблей, плававших по морям, чтобы поднимать в небо самолеты. А строили их на мирном предприятии, производившем грузоподъемную технику – Львовском заводе автопогрузчиков.

Карабельный тягач – как автомобиль, только наоборот. Водитель КТ-1 сидит фактически спиной вперед лицом к заднему мосту.

Кто будет толкать самолеты

Первые двадцать-тридцать лет существования авианосцев самолеты на кораблях перекатывали вручную. Крылатые машины были не очень тяжелые, палубы – ровные, а народу в командах хватало.

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Но в конце Второй Мировой во время интенсивных боев на Тихом океане выяснилось, что палубные команды – слабое звено. В течение многих часов непрерывно заправляя, снаряжая и отправляя на старт самолеты, люди устают и начинают совершать ошибки. Которые в авиации означают аварию и гибель военных. Поэтому довольно быстро начал формироваться класс особой вспомогательной техники авианосцев – тягачей для палубных самолетов.

Львовский тягач ТК-3 вывозит на линейку готовности самолет вертикального взлета Як-38. На фото полетная палуба ТАВКР "Киев".

На обычных аэродромах военные самолеты принудительно перемещаются не так часто, и с этой задачей справляются армейские грузовики тяжелого класса с колесной формулой 6х6. Для кораблей они были бы слишком громоздки, и флот сначала использовал полноприводные "джипы", а потом - небольшие тракторы. А там уже подтянулись и специальные машины.

Буксир с погрузчиком

Когда в советском флоте появились первые авианесущие корабли, ответственные за их комплектацию люди быстро промониторили каталоги продукции отечественного автопрома. Искали что-то подходящее, и выбрали завод ЛЗА во Львове. Его 4,5-тонная модель 4045 оказалась достаточно мощной – бензиновый двигатель 70 л.с., тяга почти 3 тонны "на крюке", плюс высокая маневренность за счет короткой базы и задних управляемых колес.

Как и в базовом погрузчике, водитель первого палубного тягача ЛЗА сидит как бы лицом назад. Двигатель и управляемые колеса у него за спиной.

Конечно, в заводском КБ этот погрузчик был доработан до авиационных кондиций. Убрали стрелу, лишнюю гидравлику и кабину, зато добавили сцепные устройства для подключения к самолетам и вертолетам. Испытания показали, что машина легко передвигает по ровной поверхности 7,0-тонные морские вертолеты.

Так родился первый львовский палубный (корабельный) тягач КТ-1, которым укомплектовали новейшие противолодочные крейсеры-вертолетоносцы.

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Для палубы "Киева"

Между тем в середине 1970-х в ВМФ появились тяжелые крейсеры серии "Киев", которые несли не только вертолеты, но и самолеты Як-38. Они были намного тяжелее (более 11 тонн) и для их перемещения львовским конструкторам из ЦСКБ погрузчиков заказали более мощные тягачи. Для уверенной работы на полетной палубе зимой их оборудовали приводом 4х4, а для лучшей маневренности все четыре колеса сделали поворотными. Принятые меры дали усилие на крюке 3 тонны.

Выпущенные во Львове машины во время дальних походов на борту боевых кораблей увидели полмира.

Новая модель получила название ТК-3, но в отдельных документах ее модификации именовались также 3910 и 3913. Были версии с размещением водителя как лицом к мотору, так и спиной. Автомобили базировались на стандартных агрегатах, в частности, на тракторном дизеле и ведущих мостах армейского автомобиля ЗИЛ-131.

Согласно военной доктрине СССР, его авианосцы не имели на борту много самолетов и вертолетов, следовательно, каждый носитель обходился лишь парой тягачей типа КТ-1 или ТК-3. Неудивительно, что на заводском фото ТК-3 кто-то из конструкторов написал: "Разовый заказ". То есть тираж палубных тягачей львовского производства был совсем небольшим, в пределах 5 – 10 экземпляров каждой модели.

Прежде, чем отправить свое детище на долгую морскую службу, львовские конструкторы испытывали его на асфальтовых дорогах.

Разумеется, военные не любят делиться статистикой. Но известно, что мощная 10-тонная модель 3913 была построена на Львовском заводе автопогрузчиков в количестве четырех экземпляров, и это был 1984 год. Насколько нам известно, некоторые из тех машин до сих пор в строю.

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