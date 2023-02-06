Компания Mazda анонсировала скорый дебют преемника CX-7. Президент североамериканского офиса Mazda Джефф Гайтон подтвердил Autoblog, что кроссовер CX-70 будет выпущен в 2023 году.

Топменеджер объяснил, что «семидесятка» разделит платформу Large Architecture с флагманским CX-90, но отметится двухрядным салоном. По мнению мистера Гайтона, новый CX-70 откроет сегмент, в котором Mazda не конкурировала, а неофициальным предшественником модели можно считать CX-7.

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На презентации Mazda CX-90 журналисты спросили у Джеффа Гайтона, почему в США сделана ставка на флагманский кроссовер, а за океаном сначала показали «младший» CX-60. Спикер заявил, что основными факторами стали недостатки Mazda CX-9 и конкуренция в американском сегменте трехрядных машин. В частности, «девятку» критиковали за нехватку мощности и внутреннего пространства, а также слабые буксировочные возможности.

Что касается описания Mazda CX-70, то "младший" кроссовер для Северной Америки окажется укороченной версией CX-90. По неподтвержденным данным, "семидесятка" тоже получит бензиновую "турбошистку" 3.3 или плагин-гибридную систему на основе 2,5-литровой атмосферной "четверки".

Собеседники Car&Driver умудрились назвать ожидаемую цену Mazda CX-70 – кроссоверу предсказывают стартовую цену 38 тысяч долларов, хотя официально Mazda пока не раскрыла даже прайс-лист на флагманский CX-90.