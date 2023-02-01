Трирядний гібридний позашляховик доступний із 340-сильним двигуном. Також пропонується версія PHEV з 2,5-літровим двигуном Mazda e-Skyactiv потужністю 323 кінські сили.

Протягом кількох тижнів компанія Mazda розповідала про переваги свого останнього автомобіля CX-90. Японський бренд обіцяв потужний кросовер на задньопривідній платформі зі спортивними характеристиками.

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Mazda CX-90 2024 року, яка має максимальну потужність у 340 кінських сил, і справді є найпотужнішим серійним автомобілем компанії. Це також гібрид, у якого різні ступені електричної тяги залежно від обраної трансмісії. Усередині ви знайдете місце для восьми осіб у салоні, який поєднує сучасну розкіш із традиційною японською естетикою. І так, у його основі є трохи MX-5 Miata, що пропонує трохи більше спорту для цього позашляховика.

3,3-літровий рядний шестициліндровий двигун Mazda з турбонаддувом не повинен бути сюрпризом. Дебютувавши минулого року з моделлю CX-60, що пропонувалася на ринках за межами США, це найпопулярніша модель CX-90. Однак тут він значно потужніший, та здатен розвивати 340 к.с. що передаються на всі чотири колеса. Однак це не чиста потужність згоряння, оскільки Mazda встановлює невеликий електродвигун між ДВЗ і трансмісією в системі м’якого гібрида. Компанія не пропонує індивідуальні показники потужності, але електромотор досить потужний, щоб рухати CX-90 на низьких швидкостях.

Для тих, хто шукає більш широкого застосування електроенергії, другим варіантом є трансмісія Mazda PHEV e-Skyactiv. 2,5-літровий чотирициліндровий двигун працює з електродвигуном, щоб створити загальну потужність 323 к.с. Акумулятор ємністю 17,8 кіловат-годин живить електродвигун, що дає CX-90 можливість довше подорожувати лише на електриці. Якщо все це звучить знайомо, це те саме налаштування, яке пропонується в CX-60, і тому CX-90, імовірно, має аналогічний повністю електричний запас ходу приблизно 100 кілометрів.

Незалежно від двигуна, дві речі завжди залишаються незмінними. Повний привід є стандартним, а потужність передається на колеса завдяки новій восьмиступеневій автоматичній коробці передач. У Mazda кажуть, що завдяки електрифікації ця трансмісія плавна, а також покращує ефективність.

Що стосується відтінків MX-5 Miata в CX-90, це не посилання на його поздовжнє розташування трансмісії. Mazda оснащує великий позашляховик системою Kinematic Posture Control, яка дебютувала на Miata 2022 року, щоб надати спортивному автомобілю кращої рівноваги та відчуття в поворотах. Система застосовує легкий гальмівний тиск до внутрішнього заднього колеса під час поворотів, і, за словами Mazda, це допомагає пригнічувати крен кузова, водночас створюючи відчуття лінійності в рульовому керуванні CX-90.

Шикарний інтер’єр CX-90 зацікавить пасажирів. 12,3-дюймовий центральний екран інформаційно-розважальної системи розташований на приладовій панелі, доповнений набором тактильних елементів керування для керування такими функціями загального користування, як сидіння та клімат-контроль. Для водія доступний ще один цифровий дисплей, і залежно від вибраних опцій доступні такі функції, як кондиціонер третього ряду та зарядні порти USB-C. Повний список опцій буде доступний пізніше.

Хоча дебют Mazda CX-90 2024 року є офіційним, ми ще багато чого не знаємо. Деякі з показників (продуктивність, економічність, внутрішній простір) ми вже згадували, але ви можете додати до списку ціну та початок виробництва. Очікуйте почути більше від Mazda найближчими тижнями, коли ми наблизимося до дати початку продажу CX-90.