Трехрядный гибридный внедорожник доступен с 340-сильным двигателем. Также существует версия PHEV с 2,5-литровым двигателем Mazda e-Skyactiv мощностью 323 лошадиные силы.

В течение нескольких недель компания Mazda рассказывала преимущества своего новейшего автомобиля CX-90. Японский бренд обещал мощный кроссовер, основанный на заднеприводной платформе со спортивными характеристиками.

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Теперь ожидание закончилось. Представлен Mazda CX-90 2024 года, которая имеет максимальную мощность в 340 лошадиных сил, и действительно является самым мощным серийным автомобилем компании. Это также гибрид, имеющий разные степени электрической тяги в зависимости от выбранной трансмиссии. Внутри вы найдете место для восьми человек в салоне, сочетающего современную роскошь с традиционной японской эстетикой. И да, в его основе есть немного MX-5 Miata, что предлагает немного больше спорта для этого внедорожника.

3,3-литровый рядный шестицилиндровый двигатель Mazda с турбонаддувом не должен быть сюрпризом. Дебютировав в прошлом году с моделью CX-60, предлагавшейся на рынках за пределами США, это самая популярная модель CX-90. Однако здесь он значительно мощнее и способен развивать 340 л.с. передаваемые на все четыре колеса. Однако, это не чистая мощность сгорания, поскольку Mazda устанавливает небольшой электродвигатель между двигателем и трансмиссией в системе мягкого гибрида. Компания не предлагает индивидуальные показатели мощности, но двигатель достаточно мощный, чтобы двигать CX-90 на низких скоростях.

Для тех, кто ищет более широкое применение электроэнергии, вторым вариантом является трансмиссия Mazda PHEV e-Skyactiv. 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель работает с электродвигателем, чтобы создать общую мощность 323 л. Аккумулятор емкостью 17,8 киловатт-часа питает электродвигатель, что дает CX-90 возможность дольше путешествовать только на электричестве. Если все это звучит знакомо, это та самая настройка, которая предлагается в CX-60, и поэтому CX-90, вероятно, имеет аналогичный полностью электрический запас хода примерно 100 километров.

Вне зависимости от двигателя, две вещи всегда остаются неизменными. Полный привод стандартный, а мощность передается на колеса благодаря новой восьмиступенчатой автоматической коробке передач. В Mazda говорят, что благодаря электрификации эта трансмиссия плавна, а также улучшает эффективность.

Что касается оттенков MX-5 Miata в CX-90, то это не ссылка на его продольное расположение трансмиссии. Mazda оснащает большой внедорожник системой Kinematic Posture Control, дебютировавшей на Miata 2022 года, чтобы придать спортивному автомобилю лучшее равновесие и ощущение в поворотах. Система применяет легкое тормозное давление к внутреннему заднему колесу во время поворотов, и, по словам Mazda, это помогает подавлять крен кузова, создавая ощущение линейности в рулевом управлении CX-90.

Шикарный интерьер CX-90 будет интересен пассажирам. 12,3-дюймовый центральный экран информационно-развлекательной системы расположен на приборной панели, дополненный набором тактильных элементов управления для управления такими функциями общего пользования, как сиденье и климат-контроль. Для водителя доступен еще один цифровой дисплей, и в зависимости от выбранных функций доступны такие функции, как кондиционер третьего ряда и зарядные порты USB-C. Полный список опций будет доступен позже.

Хотя дебют Mazda CX-90 в 2024 году является официальным, мы еще многое не знаем. Некоторые из показателей (производительность, экономичность, внутреннее пространство) мы уже упоминали, но вы можете добавить в список цену и начало производства. Ожидайте услышать больше от Mazda в ближайшие недели, когда мы приблизимся к дате начала продаж CX-90.