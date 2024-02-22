Mazda CX-70 - это, по сути, CX-90 с удалённым третьим рядом. Каждая версия 2025 CX-70 имеет такую же базовую цену, как и его эквивалент 2024 CX-90. Но CX-90 предлагается в более низкой спецификации, поэтому он на самом деле дешевле.

Mazda только что объявила цены на CX-70 2025 года для США, и, что интересно, каждая версия двухрядного внедорожника стоит столько же, сколько его эквивалент CX-90 2024 года. Но поскольку CX-70 предлагается только в высших комплектациях, его базовая цена на самом деле выше, чем CX-90.

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В нижней части диапазона находится CX-70 3.3 Turbo Preferred за 41 820 долларов, а самым дорогим является PHEV Premium Plus за 58 825 долларов. Для сравнения, CX-90 Select 2024 года стоит 39 220 долларов. Вот полная разбивка цен на CX-70 2025 года:

CX-70 3.3 Turbo – 41 820 долларов США

CX-70 3.3 Turbo Premium – 47 275 долларов США

CX-70 3.3 Turbo Premium Plus – 50 275 долларов США

CX-70 3.3 Turbo S Premium – 53 825 долларов США

CX-70 3.3 Turbo S Premium Plus – 57 325 долларов США

CX-70 PHEV Premium – 55 775 долларов США

CX-70 PHEV Premium Plus – 58 825 долларов США

Пресс-секретарь Mazda отказался комментировать, увеличится ли количество CX-90 в 2025 году или нет. Но можно с уверенностью предположить, что цены на CX-90 не вырастут на столько, если вообще вырастут, поэтому эти два внедорожника должны стоить примерно одинаково.

CX-70 и CX-90 имеют одинаковые варианты трансмиссии: 3,3-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом в двух режимах настройки (280 л.с. и 340 л.с.) и гибридную трансмиссию с четырьмя цилиндрами и электродвигателем, восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Оба имеют полный привод в стандартной комплектации. На самом деле единственная разница между '70 и '90, кроме количества мест, заключается в передней и задней панелях и некоторых вариантах отделки/цвета.

Несколько странно, почему Mazda не выпустила одну модель с двух- и трехрядными вариантами. Мы предполагаем, что производитель не привез меньший CX-60 в США, чтобы сэкономить немного денег, вместо этого сертифицировал CX-70 и CX-90 как один и тот же автомобиль.

В любом случае, цена на CX-70 неплохая, если учесть, что он имеет изысканность и роскошь, которые конкурируют с Audi, BMW и Mercedes-Benz. Но это плохая новость для тех, кто ждет CX-70 и надеется на более дешевый, меньший автомобиль.