Mazda CX-70 - це, по суті, CX-90 з видаленим третім рядом. Кожна версія 2025 CX-70 має таку саму базову ціну, як і його еквівалент 2024 CX-90. Але CX-90 пропонується в нижчій специфікації, тому він насправді дешевший.

Mazda щойно оголосила ціни на CX-70 2025 року для США, і, що цікаво, кожна версія дворядного позашляховика коштує стільки ж, скільки його еквівалент CX-90 2024 року. Але оскільки CX-70 пропонується лише в вищих комплектаціях, його базова ціна насправді вища, ніж CX-90.

Читайте також: Mazda готує новий великий кросовер CX-80

У нижній частині діапазону знаходиться CX-70 3.3 Turbo Preferred за 41 820 доларів, а найдорожчим є PHEV Premium Plus за 58 825 доларів. Для порівняння, CX-90 Select 2024 року коштує 39 220 доларів. Ось повна розбивка цін на CX-70 2025 року:

CX-70 3.3 Turbo – 41 820 доларів США

CX-70 3.3 Turbo Premium – 47 275 доларів США

CX-70 3.3 Turbo Premium Plus – 50 275 доларів США

CX-70 3.3 Turbo S Premium – 53 825 доларів США

CX-70 3.3 Turbo S Premium Plus – 57 325 доларів США

CX-70 PHEV Premium – 55 775 доларів США

CX-70 PHEV Premium Plus – 58 825 доларів США

Прес-секретар Mazda відмовився коментувати, чи збільшиться кількість CX-90 2025 року чи ні. Але можна з упевненістю припустити, що ціни на CX-90 не зростуть на стільки, якщо взагалі зростуть, тож ці два позашляховики мають коштувати приблизно однаково.

CX-70 і CX-90 мають однакові варіанти трансмісії: 3,3-літровий рядний шестициліндровий двигун з турбонаддувом у двох режимах налаштування (280 к.с. і 340 к.с.) і гібридну трансмісію з чотирма циліндрами та електродвигуном, восьмиступінчасту автоматичну коробку передач. Обидва мають повний привід у стандартній комплектації. Насправді єдина різниця між '70 і '90, крім кількості місць, полягає в передній і задній панелях і деяких варіантах обробки/кольору.

Дещо дивно, чому Mazda не випустила одну модель із дво- та трирядними варіантами. Ми припускаємо, що виробник не привіз менший CX-60 до США, щоб заощадити трохи грошей, натомість сертифікував CX-70 та CX-90 як той самий автомобіль.

У будь-якому випадку, ціна на CX-70 непогана, якщо врахувати, що він має вишуканість і розкіш, які конкурують з Audi, BMW і Mercedes-Benz. Але це погана новина для тих, хто чекає на CX-70 і сподівається на дешевший, менший автомобіль.