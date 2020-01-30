Ажиотаж вокруг нового поколения Toyota Supra и BMW Z4 не дает покоя менеджерам Mazda. Хотя каким будет их ответ, пока не совсем ясно.

Портал Jalopnik, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Mazda все же выпустит спорткар, который станет наследником RX-8 и получит индекс RX-9. Но поклонникам японских роторных двигателей радоваться пока рано.

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С 2012 года, когда экстравагантное купе Mazda RX-8 был снят с производства, в СМИ периодически появляются слухи о преемнике модели. И возвращении в дело роторных моторов Ванкеля. Впрочем, не совсем так, как бы того хотелось поклонникам таких ДВС.

Фото: концепт Mazda RX-Vision 2015 года / Mazda

Последние же сведения выводят слухи о RX-9 на новый уровень. Jalopnik сообщает, что проект RX-9 таки существует, но не предусматривает восстановление производства роторных моторов. Вместо этого купе, вроде, оборудуют рядной бензиновой “шестеркой” с турбонаддувом – мотором такого же типа, что и в Toyota Supra и BMW Z4. Заявлено, что двигатель будет разработан в рамках проекта SkyActiv, а мощность будет около 350-400 сил.



Фото: рендер Mazda RX-9 / Motor1

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