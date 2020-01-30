Ажіотаж довкола нового покоління Toyota Supra та BMW Z4 не дає спокою менеджерам Mazda. Хоча, якою буде їх відповідь, поки не зовсім ясно.

Портал Jalopnik, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що Mazda все ж випустить спорткар, який стане спадкоємцем RX-8 і отримає індекс RX-9. Але шанувальникам японських роторних двигунів радіти поки зарано.

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З 2012 року, коли екстравагантне купе Mazda RX-8 було зняте з виробництва, у ЗМІ періодично з’являються чутки про наступника моделі. І повернення у справу роторних моторів Ванкеля. Втім, не зовсім так, як би того хотілось шанувальникам таких ДВЗ.

Фото: концепт Mazda RX-Vision 2015 року / Mazda

Останні ж відомості виводять чутки про RX-9 на новий рівень. Jalopnik повідомляє, що проект RX-9 таки існує, але не передбачає відновлення виробництва роторних моторів. Замість цього купе, начебто, обладнають рядною бензиновою “шісткою” з турбонаддувом – мотором такого ж типу, що й у Toyota Supra та BMW Z4. Заявлено, що двигун буде розроблений в рамках проекту SkyActiv, а потужність матиме близько 350-400 сил.



Фото: рендер Mazda RX-9 / Motor1

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