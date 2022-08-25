McLaren Solus GT создан с использованием технологий "Формулы-1". У него инновационная аэродинамика и 840-сильний двигатель V10.

McLaren в США представил экстремальный Solus GT. Одноместный спорткар максимально приближен к болидам "Формулы-1". Подробности авто раскрыли на официальном сайте McLaren.

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Первоначально новый McLaren Solus GT создавался для виртуального мира – его спроектировали еще в 2017 году для компьютерной игры Gran Turismo Sport. Спустя пять лет было решено сделать и реальный автомобиль. В этом принимал участие пилот "Формулы-1" Бруно Сенна - племянник знаменитого Айртона Сенны.

McLaren Solus GT — одноместный болид с хорошо продуманной аэродинамикой и технологией граунд-эффекта, которая создает разрядку под днищем и присасывает авто к дороге. Прижимная сила составляет 1200 кг, при том, что сам автомобиль весит всего 1000 кг. В его конструкции использованы карбон и титан. В отличие от автомобилей "Формулы-1" колеса прикрыты обтекателями, а над водительским местом появился сдвижной колпак, как в самолетах.

Спорткар McLaren Solus GT оснащен 5,2-литровым атмосферным V10, развивающим 840 л. с. при 10 000 об/мин. С 7-ступенчатой секвентальной КПП разгон до 100 км/ч занимает менее 2,5 секунды, а максимальная скорость превышает 320 км/ч. Замедляют автомобильные карбоново-керамические тормоза.

Всего выпустят только 25 McLaren Solus GT. Стоимость экстремального спорткара составит 3,5 млн долларов.