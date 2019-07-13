В американском штате Колорадо очень много медведей, поэтому они часто становятся участниками происшествий с автомобилями.

Недавно полиция Колорадо рассказала о случае, когда медведь смог залезть в авто и уехать. Животное зашло в автомобиль Subaru, дверь закрылась. Четвероногий начал искать, как выбраться из авто, потому изуродовал всю обивку салона. Потом он перевел рычаг автоматической КП в нейтраль и машина начала катиться метров триста, пока не врезалась в дерево. Дверь открылась, и медведь убежал.

На другом видео видно, как медведь зимой, в том же штате Колорадо, с легкостью открывает дверь автомобиля:

Напомним, как полицейский помог медведю выбраться из машины.