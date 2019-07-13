В американському штаті Колорадо дуже багато ведмедів, тому вони часто стають учасниками пригод з автомобілями.

Нещодавно поліція Колорадо розповіла про випадок, коли ведмідь зміг залізти в авто та поїхати. Тварина зайшла в автомобіль Subaru, двері зачинились. Чотирилапий почав шукати, як вибратись з авто, тому понівечив усю оббивку салону. Потім він перевів важіль автоматичної КП в нейтраль і машина почала котитись метрів триста, поки не врізалась в дерево. Двері відчинились, і ведмідь утік.

На іншому відео видно, як ведмідь взимку, в тому-ж таки штаті Колорадо, з легкістю відчиняє двері автомобіля:

Нагадаємо, як поліцейський допоміг ведмедю вибратись з машини.