Ракеш Бабу из индийского города Чертала никогда не видел машину вживую, поэтому настоящей репликой его творение не назовешь.

От оригинального Volkswagen Beetle автомобилю Ракеша Бабу досталась лишь общая стилистика, поскольку ни по одному из линейных параметров они не совпадают.

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Весь процесс строительства кастом-кара занял полгода, и умелец убежден, что мог бы справиться вдвое быстрее, если бы работал над своим проектом полный день. Работы над машиной Ракеш снимал и поделился видео на своем YouTube-канале.

Он рассказывает, что еще в детстве увидел Volkswagen Beetle в фильме и с тех пор мечтал об этом автомобиле. Однако не было денег на его покупку, поэтому решил построить мечту самостоятельно. Для своего проекта он использовал буквально все, что мог достать. Стальная рама и кузов машины сделаны из обломков, найденных в отцовской мастерской, двигатель позаимствован у мотоцикла Suzuki Samurai, а колеса – от моторикши.

Из-за отсутствия необходимых компонентов и денег, Бабу сам собрал заднюю передачу для коробки и пусковую систему двигателя. Но самое интересное, что кузов автомобиля был изготовлен "на глаз" – по фотографиям оригинального "Жука".

Beetle Ракеша способен разгоняться до 40 км/ч и потребляет 3,4 литра топлива на 100 километров. К большому сожалению умельца, ездить по общественным дорогам на своем творении он не может – местные органы власти не позволили зарегистрировать его поделку, как транспортное средство. Однако это не мешает ему наслаждаться своей машиной на сельских дорогах.

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