Ракеш Бабу з індійського міста Чертала він ніколи не бачив машину вживу, тому справжньою реплікою його творіння не назвеш.

Від оригінального Volkswagen Beetle автомобілю Ракеша Бабу дісталась лише загальна стилістика, оскільки за жодним з лінійних параметрів вони не співпадають.

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Увесь процес будівництва кастом-кара зайняв півроку, та умілець переконаний, що міг би впоратись вдвічі швидше, якби працював над своїм проектом повний день. Роботи над машиною Ракеш фільмував та поділився відео на своєму YouTube-каналі.

Він розповідає, що ще в дитинстві побачив Volkswagen Beetle у фільмі і з тих пір мріяв про цей автомобіль. Однак не мав грошей на його купівлю, тож вирішив збудувати мрію власноруч. Для свого проекту він використовував буквально все, що міг дістати. Сталева рама та кузов машини зроблені з уламків, знайдених у батьковій майстерні, двигун запозичений у мотоцикла Suzuki Samurai, а колеса – від моторикші.

Через відсутність необхідних компонентів і грошей, Бабу сам зібрав задню передачу для коробки і пускову систему двигуна. Та найцікавіше, що кузов автомобіля був виготовлений “на око” – за фотографіями оригінального “Жука”.



Ракешів Beetle здатен розганятись до 40 км/год і споживає 3,4 літра пального на 100 кілометрів. На превеликий жаль умільця, їздити громадськими дорогами на своєму творінні він не може – місцеві органи влади не дозволили зареєструвати його саморобку, як транспортний засіб. Однак це не заважає йому насолоджуватись своєю машиною на сільських дорогах.

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