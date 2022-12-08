Это самый мощный омологированный гоночный автомобиль, который когда-либо продавал AMG.

Изюминкой AMG GT2, несомненно, является его силовой агрегат – твин-турбо 4,0-литровый V8. Это говорит нам о том, что двигатель связан с мотором, установленным в дорожной Black Series.

В спецификации гоночного автомобиля он был настроен на мощность 707 лошадиных сил. Это немного меньше, чем разрешенный на улицах суперкар с его огромной мощностью 730 л.с., хотя тесты на стенде показали, что он действительно развивает более 770 л.с.

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Последний гоночный автомобиль от Mercedes-AMG, собирающийся противостоять будущему Maserati MC20 GT2, имеет крутящий момент 800 Нм. Мощный V8 работает с последовательной шестиступенчатой гоночной трансмиссией с регулируемым самоблокирующимся дифференциалом и переключателями передач, установленными на руле.

Использование углеродного волокна для каркаса безопасности водителя и 120-литрового топливного бака, а также капота и других компонентов позволило снизить вес до 1400 килограммов. AMG GT2 ездит на кованых 18-дюймовых колесных дисках с центральным замком со сликами 325/660 спереди и 325/705-18 сзади, а также использует технологию безопасности, адаптированную с GT3 и GT4.

Новый аэродинамический комплект включает в себя заднее антикрыло, разработанное с нуля. Оно имеет “лебединую шею” и может регулироваться в зависимости от потребности. AMG оснастила GT Coupe алюминиевой подвеской на двойных рычагах спереди и сзади, а также стабилизаторами поперечной стойкости и регулируемыми амортизаторами.

Прежде чем купе поступит в продажу в 2023 году, гоночный автомобиль будет подвергнут испытаниям в течение следующих недель. Больше оценок будет проведено в следующем году в сезоне Европейской серии GT2. Помимо участия в гонках AMG планирует организовать тестовый заезд на выносливость.