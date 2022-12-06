При цьому витрата пального гібридної силової установки флагманського седана - від 4,4 літра на 100 км.

Mercedes-AMG S 63 E Performance 2023 року стане останнім гібридним спортивним седаном від німецького бренду. Однак одночасно він вийшов найпотужнішим S-класом, який коли-небудь був зроблений “Мерседесом”.

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Plug-In Hybrid Power

Серцем S 63 E Performance є 4,0-літровий твін-турбо V8 і електродвигун, встановлений на задній осі. Загальна потужність становить 791 кінську силу (590 кіловат) і 1430 ньютон-метрів. Це дозволяє розганяти седан до 100 кілометрів на годину приблизно за 3,3 секунди. У Сполучених Штатах AMG Driver’s Package є стандартною функцією, яка забезпечує максимальну швидкість 290 км/год. У Європі таке оновлення – опція, без якої автомобіль вичерпується на швидкості 250 км/год.

Бензиновий твін-турбо V8 розвиває максимальну потужність у 603 к.с. (450 кВт) від 5500 до 6500 об/хв. Максимальний крутний момент 900 Нм доступний між 2500 і 4500 об/хв.

Електродвигун має постійну потужність 94 к.с. (70 кВт). Максимальна потужність у 188 к.с. (140 кВт) доступна для 10-секундних спрутів. Максимальний крутний момент становить 320 Нм. Для нього є двошвидкісна коробка передач, яка перемикає другу передачу приблизно на швидкості 140 км/год.

Живлення двигуна забезпечує акумулятор ємністю 13,1 кіловат-годин. Він монтується ззаду над задньою віссю. У Mercedes не вказують діапазон поїздок на одному заряді, але кажуть, що налаштування надають перевагу швидкій подачі потужності, а не довгим поїздкам на електромобілі. У комплект входить зарядний пристрій змінного струму потужністю 3,7 кВт.

Досвід водіння

Трансмісія для частини трансмісії ICE складається з дев’ятиступінчастої автоматичної коробки передач, яка передає вихідні дані на систему повного приводу. Задня вісь може повертатись на 2,5 градуси.

S 63 E Performance їздить на адаптивній пневматичній підвісці, яка може опускати седан на 1,02 сантиметра на швидкості вище 121 км/год. Він також має активну стабілізацію крену, яка зменшує нахили кузова під час поворотів. Активні кріплення двигуна можуть пом’якшити або зробити жорсткішим зв’язок між V8 і кузовом, залежно від умов руху.

AMG посилює структуру спортивного седана, додаючи алюмінієвий стабілізатор під V8 і поперечну скобу для точок кріплення підвіски. Діагональні алюмінієві стійки ззаду виконують ту ж функцію.

Гальмівні функції забезпечуються 15,7-дюймовими дисками з шестипоршневими супортами спереду та 15-дюймовими роторами з однопоршневими стопорами ззаду. Керамічні композитні деталі є необов’язковим оновленням.

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Як це виглядає

S 63 E Performance має дещо агресивніший вигляд, ніж стандартний S-клас. Решітка має низку вертикальних жалюзі. Емблема AMG у поєднанні хрому та чорного кольору на кінчику носа. Ззаду є чотири трапецієподібні вихлопні наконечники з дифузором, що проходить між ними.

Всередині чотири місця. Інформаційно-розважальна система MBUX отримує спеціальні дисплеї для функцій AMG і гібридної трансмісії. Проєкційний дисплей стандартний. Перемикачі на кермі включають можливість вибору одного з чотирьох режимів рекуперації гальмування.