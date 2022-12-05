Дмитро Хиценко з Харкова почав заробляти кошти з 17 років на соцмережах, криптовалюті та інших інтернет-технологіях.

22-річний Дмитро Хиценко, який нещодавно оприлюднив інформацію про вартість техогляду Lamborghini Huracan, почав заробляти з підліткового віку.

Молодий мільйонер народився у Харкові в районі Залютине, де вчився у 86-й гімназії. З 17-ти років Хиценко почав знімати «пранки» і викладати їх у соцмережі, що дозволило йому назбирати мільйон підписників.

Також цікаво Ferrari SF90 Stradale вартістю майже мільйон доларів повернувся в Україну

Після цього Дмитро почав працювати в галузі SMM професійно, також зацікавився криптовалютою. Він запустив близько сотні Телеграм-каналів на тему «крипти» з загальною аудиторією у понад 1 мільйон.

Як і належить новому поколінню українців, Дмитро Хиценко почав інвестувати зароблені гроші у криптовалюту і примножувати свій капітал. Тому вже у 21-річному віці молодий українець спромігся заробити на автопарк, якому можуть позаздрити значно старші люди.

Автопарк Дмитра на сьогодні:

Lamborghini Huracan — $280 000 + тюнінг на $50 000

Mercedes-Benz G-class – $180 000

BMW i8 — $100 000

Попри свій вік, Дмитро активно веде соціальні мережі, набирає мільйони переглядів у ТікТок і ділиться життєвим досвідом у своєму Інстаграм.

Наразі один з наймолодших мільйонерів України проживає у Польщі, втім вірить в Україну, допомагає ЗСУ і продовжує інвестувати в українську економіку.