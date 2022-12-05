Дмитрий Хиценко из Харькова начал зарабатывать средства с 17 лет на соцсетях, криптовалюте и других интернет-технологиях.
22-летний Дмитрий Хиценко, недавно обнародовавший информацию о стоимости техосмотра Lamborghini Huracan, начал зарабатывать с подросткового возраста.
Молодой миллионер родился в Харькове в районе Залютино, где учился в 86-й гимназии. С 17-ти лет Хиценко начал снимать «пранки» и выкладывать их в соцсети, что позволило ему собрать миллион подписчиков.
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После этого Дмитрий начал работать в области SMM профессионально, также заинтересовался криптовалютой. Он запустил около сотни телеграмм-каналов на тему «крипты» с общей аудиторией более 1 миллиона.
Как и положено новому поколению украинцев, Дмитрий Хиценко начал инвестировать заработанные деньги в криптовалюту и умножать свой капитал. Поэтому уже в 21-летнем возрасте молодой украинец смог заработать на автопарк, которому могут позавидовать значительно более взрослые люди.
Автопарк Дмитрия на сегодня:
Lamborghini Huracan - $280 000 + тюнинг на $50 000
Mercedes-Benz G-class – $180 000
BMW i8 – $100 000
Несмотря на свой возраст, Дмитрий активно ведет социальные сети, набирает миллионы просмотров в ТикТок и делится жизненным опытом в своем Инстаграмм.
Сейчас один из самых молодых миллионеров Украины проживает в Польше, впрочем, верит в Украину, помогает ВСУ и продолжает инвестировать в украинскую экономику.