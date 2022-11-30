Представлений Lamborghini Huracan Sterrato 2024 зі збільшеним кліренсом. По бордюрах особливо не покатаєшся, але на ґрунтовку можна з'їжджати.

Компанія Lamborghini офіційно представила автомобіль Huracan Sterrato, який дозволяє їздити бездоріжжям завдяки збільшеному кліренсу. Кліренс у нього збільшений на 43 мм порівняно з Huracan EVO.

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Не варто думати, що у нього такий же кліренс, як у позашляховиків, він збільшений на 43 мм у порівнянні з Lamborghini Huracan EVO, у якого становить 135 мм. 178 мм — трохи менше, ніж у більшості сучасних кросоверів.

Huracan Sterrato позиціонується компанією як перший суперспортивний автомобіль, який переосмислює концепцію спорткара, щоб принести максимальне задоволення від водіння навіть далеко від асфальтованих доріг. Також він відрізняється розширеними передньою та задньою колією приблизно на 33 мм.

5,2-літровий двигун V10 розвиває потужність 610 к.с. та крутний момент 560 Нм. Lamborghini заявила, що автомобіль, оснащений семиступінчастою коробкою з подвійним зчепленням і повним приводом, розганяється від 0 до 100 км/год за 3,4 секунди і досягає максимальної швидкості близько 257 км/год.

За гальма відповідають шестипоршневі супорти з 15-дюймовими вуглецево-керамічними роторами спереду та чотирипоршневі супорти з 14,3-дюймовими роторами ззаду. Але якщо на Lamborghini Urus можна встановити гігантські 23-дюймові колеса, то на Sterrato – лише 19-дюймові.

Новий спорткар пропонує широкі можливості для персоналізації завдяки програмі Lamborghini Ad Personam. Покупці Lamborghini Huracan Sterrato зможуть вибрати один із 350 відтінків кузова та понад 60 варіантів оформлення салону з використанням шкіри та алькантари.