Представлен Lamborghini Huracan Sterrato 2024 с увеличенным клиренсом. По бордюрам особо не прокатишься, но на грунтовку можно съезжать.

Компания Lamborghini официально представила автомобиль Huracan Sterrato, позволяющий ездить по бездорожью благодаря увеличенному клиренсу. Клиренс у него увеличен на 43 мм по сравнению с Huracan EVO.

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Не стоит полагать, что у него такой же клиренс, как у внедорожников, он увеличен на 43 мм по сравнению с Lamborghini Huracan EVO, у которого составляет 135 мм. 178 мм – чуть меньше, чем у большинства современных кроссоверов.

Huracan Sterrato позиционируется компанией как первый суперспортивный автомобиль, который переосмысливает концепцию спорткара, чтобы доставить максимальное удовольствие от вождения даже вдали от асфальтированных дорог. Также он отличается расширенными передними и задними путями примерно на 33 мм.

5,2-литровый двигатель V10 развивает мощность 610 л. и крутящий момент 560 Нм. Lamborghini заявила, что автомобиль, оснащенный семиступенчатой коробкой с двойным сцеплением и полным приводом, разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунды и достигает максимальной скорости около 257 км/ч.

За тормоза отвечают шестипоршневые суппорты с 15-дюймовыми углеродно-керамическими роторами спереди и четырехпоршневые суппорты с 14,3-дюймовыми роторами сзади. Но если на Lamborghini Urus можно установить гигантские 23-дюймовые колеса, то на Sterrato – всего 19-дюймовые.

Новый спортивный автомобиль предлагает широкие возможности для персонализации благодаря программе Lamborghini Ad Personam. Покупатели Lamborghini Huracan Sterrato могут выбрать один из 350 оттенков кузова и более 60 вариантов оформления салона с использованием кожи и алькантары.