При этом расход горючего гибридной силовой установки флагманского седана – от 4,4 литра на 100 км.

Mercedes-AMG S 63 E Performance 2023 станет последним гибридным спортивным седаном от немецкого бренда. Однако одновременно он получился самым мощным S-классом, который когда-либо был сделан Мерседесом.

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Plug-In Hybrid Power

Сердцем S 63 E Performance является 4,0-литровый твин-турбо V8 и электродвигатель, установленный на задней оси. Общая мощность составляет 791 лошадиную силу (590 киловатт) и 1430 ньютон-метров. Это позволяет разгонять седан до 100 километров в час примерно за 3,3 секунды. В США AMG Driver's Package является стандартной функцией, которая обеспечивает максимальную скорость 290 км/ч. В Европе такое обновление – опция, без которой автомобиль иссякает на скорости 250 км/ч.

Бензиновый твин-турбо V8 развивает максимальную мощность в 603 л. (450 кВт) от 5500 до 6500 об/мин. Максимальный крутящий момент 900 Нм доступен между 2500 и 4500 об/мин.

Электродвигатель имеет постоянную мощность 94 л. (70 кВт). Максимальная мощность в 188 л. (140 кВт) доступна для 10-секундных спрутов. Максимальный крутящий момент составляет 320 Нм. Для него есть двухскоростная коробка, которая переключает вторую передачу примерно на скорости 140 км/ч.

Питание двигателя обеспечивает аккумулятор емкостью 13,1 киловатт-часа. Он монтируется сзади над задней осью. В Mercedes не указывают диапазон поездок на одном заряде, но говорят, что настройки предпочитают быструю подачу мощности, а не долгие поездки на электромобили. В комплекте входит зарядное устройство переменного тока мощностью 3,7 кВт.

Опыт вождения

Трансмиссия для части трансмиссии ICE состоит из девятиступенчатой автоматической коробки передач, передающей исходные данные на систему полного привода. Задняя ось может вращаться на 2,5 градуса.

S 63 E Performance ездит на адаптивной пневматической подвеске, которая может опускать седан на 1,02 сантиметра на скорости свыше 121 км/ч. Он также имеет активную стабилизацию крена, которая уменьшает наклоны кузова при поворотах. Активные крепления двигателя могут смягчить или ужесточить связь между V8 и кузовом в зависимости от условий движения.

AMG усиливает структуру спортивного седана, добавляя алюминиевый стабилизатор под V8 и поперечную скобу для точек крепления подвески. Диагональные алюминиевые стойки сзади выполняют ту же функцию.

Тормозные функции снабжаются 15,7-дюймовыми дисками с шестипоршневыми суппортами спереди и 15-дюймовыми роторами с однопоршневыми стопорами сзади. Керамические композитные детали представляют собой необязательное обновление.

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Как это выглядит

S 63 E Performance выглядит более агрессивно, чем стандартный S-класс. Решетка имеет ряд вертикальных жалюзи. Эмблема AMG в сочетании хрома и черного цвета на кончике носа. Сзади есть четыре трапециевидных выхлопных наконечника с проходящим между ними диффузором.

Внутри четыре места. Информационно-развлекательная система MBUX получает специальные дисплеи для функций AMG и гибридной трансмиссии. Проекционный дисплей стандартный. Переключатели на руле включают возможность выбора одного из четырех режимов рекуперации торможения.