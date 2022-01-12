Немецкий производитель освобождает место в линейке своих моделей для электрических кроссоверов – обычных, купеподобных, кросс-седанов и кросс-хэтчей, больших и маленьких.

Универсалы были важной составляющей модельного ряда Mercedes-Benz на протяжении многих лет, но сейчас производитель намерен избавиться от двухобъемных кузовов.

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По информации немецкого издания Automobilewoche, автомобили в кузове универсала будут исчезать из линейки Mercedes-Benz постепенно до 2030 года. Первым в очереди к выходу стоит CLA Shooting Brake, продажи которого прекратятся в 2025 году, сообщает источник, а последним может стать универсал E-Class.

Об удалении из линейки CLA Shooting Brake уже говорили ранее сами представители Mercedes Benz. В частности, руководитель компании Ола Каллениус, анонсируя сокращение модельного ряда, заявил, что Mercedes-Benz "зашел слишком далеко" в стремлении занять все возможные ниши в каждом сегменте. Кроме того, чистка модельного ряда поможет компании придумать больше средств на электрификацию – по плану производителя модельная линейка Mercedes-Benz будет полностью электрической как раз с 2030 года.

Фото: Mercedes-Amg E 63 2019 / Daimler