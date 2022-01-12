Німецький виробник звільняє місце в лінійці своїх моделей для електричних кросоверів – звичайних, купеподібних, крос-седанів та крос-хетчів, великих і малих.

Універсали були важливою складовою модельного ряду Mercedes-Benz протягом багатьох років, але зараз виробник має намір позбутися “двооб’ємних” кузовів.

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За інформацією німецького видання Automobilewoche, автомобілі в кузові універсал зникатимуть з лінійки Mercedes-Benz поступово до 2030 року. Першим у черзі до виходу стоїть CLA Shooting Brake, продажі якого припиняться у 2025 році, повідомляє джерело, а останнім може стати універсал E-Class.

Про видалення з лінійки CLA Shooting Brake вже говорили раніше самі представники Mercedes-Benz. Зокрема, керівник компанії Ола Калленіус, анонсуючи скорочення модельного ряду, заявив, що Mercedes-Benz “зайшов занадто далеко” у прагненні зайняти всі можливі ніші в кожному сегменті. Крім того, чистка модельного ряду допоможе компанії вигадати більше коштів на електрифікацію – за планом виробника, модельна лінійка Mercedes-Benz буде повністю електричною якраз з 2030 року.

Фото: Mercedes-Amg E 63 2019 / Daimler