Найпопулярніший седан марки та один із довгожителів лінійки Volkswagen виявився не надто успішним на ринках європейських країн, тому його вирішено зняти з виробництва. При цьому універсал та купеподібний седан Arteon залишаються в лінійці.

У липні минулого року Volkswagen оголосив про припинення виробництва Passat для американського ринку. Тепер же, за повідомленням видання Autocar, німецький автовиробник видаляє цю модель і з європейських ринків. Причини такого рішення – у високому попиті на Passat в кузові універсал та популярності купеподібного Arteon.

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Новини про те, що Volkswagen знищить седан Passat в Європі, з’явилися ще у 2020 році, однак очікувалось, що це трапиться у 2023 році. Та схоже, що виробник підтягнув графік.

Поточний Passat покоління B8 планується серйозно оновити у 2023 році. Модель дев’ятого покоління буде побудована на оновленій платформі MQB і в Європі буде пропонуватись лише в кузові універсал. Слід зазначити, що Passat був доступний як седан і універсал відтоді, як оригінальна модель, розроблена Джорджетто Джуджаро, вийшла на ринок у 70-х роках.

Передбачається, що на зміну Passat прийде повністю електричний седан Aero B, який зараз знаходиться в стадії розробки. Його дизайн базуватиметься на концепті ID Space Vizzion 2019 року. Оскільки концепт дебютував як універсал, очікується, що серійний Aero B вийде на ринок у двох форматах – як седан та універсал, щоб замінити Passat. Зазначимо, що Aero B — це попередня назва моделі, швидше за все новинка отримає позначення ID, як решта електрокарів марки. Його дебют очікується наприкінці цього року або на початку наступного.