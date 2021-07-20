Для поціновувачів автомобіля буде випущена остання лімітована версія.

Після цього завод, де виробляли "Пассати", у місті Чаттануга (штат Теннессі) переобладнають під випуск електромобілів. Однак в Америці ще багато цих моделей, тож українці возитимуть їх зі страхових аукціонів ще довго.

Цікаво, що кількість випущених автомобілів останньої серії піддається чіткій логіці. Так, всього буде випущено 1973 лімітованих моделей Passat 2022 року. Адже в цей рік перший Passat був випущений в Німеччині. Всі "останні" машини матимуть особливі деталі екстер’єру та інтер’єру, а також чотири унікальних поєднання кольорів.

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Зокрема, 411 одиниць матимуть колір кузова Aurora Red Metallic та інтер'єр Titan Black (411 відповідає оригінальному виробничому коду автомобіля). 423 одиниці будуть пофарбовані у Racing Green Metallic з інтер’єром Mauro Brown (423 – це код міста Chattanooga у США, де виробляються "Пасати"). Ще 524 одиниці будуть чисто білими з інтер'єром Mauro Brown (що означає дату відкриття заводу 24 травня 2011 року). 615 платинових сірих металевих моделей з інтер'єром Titan Black – це данина шести поколінь імпортованих "Пасатів", одне покоління, зібране в Чаттанузі, і загалом п’ять десятиліть продажів у США. Ось така нумерологія.

Limited Edition буде відрізнятись від решти моделей 18-дюймовими колесами, чорними дзеркалами та світлодіодними фарами, системою багажника Easy Open.

В салоні машини останньої серії матимуть унікальні позначки з “1 з 1973-ьох” з одного боку та “Chattanooga 2011” з іншого. Також є спеціальний килимок для підстаканників з картою міста та обрисами фабрики Чаттануга. Також безкоштовно клієнти отримають кілька опцій.

Вартість VW Passat 2022 обмеженого випуску коштує від 30 295 доларів США, плата за доставку – 995 доларів США. За колір Aurora Red Metallic доведеться доплатити ще $395.