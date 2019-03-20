Есть в автомобильном мире понятия-аксиомы: у легковушки – четыре колеса, «немцы» и «японцы» - самые надежные, Mercedes – мужского рода… А вот и нет: Мерседес на самом деле – юная барышня!

В самом деле, Mercedes сначала был мужчиной – все модели компании Готлиба Даймлера назывались Daimler.

Один из признанных изобретателей автомобиля Готлиб Даймлер (1834 – 1900) с самого начала имел целью создать товарный продукт – транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания. Над коммерчески рентабельным ДВС он работал около сорока лет, и создание в 1886-м автомобиля как технически успешного продукта еще не означало полного успеха: со сбытом новинок подобного рода в консервативной Германии были большие проблемы.

Слово Mercedes во всем мире ассоциировалось только с женским именем. Но в 1901 г. французские автожурналисты написали: настала эра Мерседесов-автомобилей.

В какой-то мере помогал рынок других европейских стран, в первую очередь Франции, но там была другая проблема: мощная конкуренция со стороны Peugeot и Panhard-Levassor, которые, кстати, использовали лицензионные моторы самого Даймлера (к слову, конструкции Вильгельма Майбаха).

Читайте также: Кем был в прошлой жизни твой автомобиль

На этом фоне интересным выглядело предложение делового партнера Даймлера предпринимателя Эмиля Еллинека. Будучи официальным представителем компании Daimler в курортном регионе Франции – на Лазурном побережье, он был своим в кругах богачей и аристократов. Для расширения продаж автомобилей Еллинек участвовал в автомобильных гонках, и даже основал команду под названием «Мерседес» - по имени своей на то время 11-летней дочери. «Мерседесами» Еллинек называл и гоночные болиды своей команды – доработанные им Daimler Phönix: Mercedes I, Mercedes II.

Предшественник первого Daimler Mercedes – Daimler Phönix был типичным для своего времени: громоздкий, высокий, с узкой колеей.

В гонках первые «Даймлеры» были не ахти, и Еллинек пытался уговорить Даймлера с Майбахом делать их автомобили более спортивными – помощнее и поприземистее. Партнеры-немцы сопротивлялись, так что Еллинеку пришлось пообещать выкупить целую партию машин желаемой конструкции.

Дилер “Даймлера” австриец Эмиль Еллинек назвал свою гоночную команду по имени дочери Мерседес. Затем ее имя стало одним из самых дорогих брендов в мире.

Cделка состоялась, под требования Еллинека сконструировали модель 35 PS, в самом деле с низким центром тяжести и новым двигателем в 35 л.с. Для сравнения оцените предыдущий «болид» команды Еллинека – Daimler Phönix (1897 – 1902), несуразно высокий, короткий и слабосильный (23 л.с.). Собственно, на рубеже веков все «легковушки» имели подобную архитектуру.

Решительный шаг вперед в конструкции Mercedes 35 PS заметен в сравнении с предыдущей моделью Daimler Phönix: новинка стала более приземистой.

Поэтому новейший 35 PS команды Mercedes 1901-го года выглядел почти революционно: низкое шасси, широкая колея, колеса одинакового диаметра, ровный капот, наклоненная рулевая колонка.

Как и было оговорено заранее, Еллинек назвал новую машину своей команды Mercedes. Такое имя осталось и за дорожными образцами, которые пошли в продажу: Mercedes 35 PS. Тогда же сзади пристроили второй ряд сидений и первый серийный «Мерседес» стал четырехместным.

А тем временем Benz…

Что касается еще одной части знаменитого автомобильного имени – Benz, то оно пришло в состав бренда в 1926 году, когда компании двух отцов автомобилизма, Карла Бенца и Готлиба Даймлера, слились в единое целое. Интересно, что в истории машин марки Benz с самого начала тоже была женщина, и сыграла она не менее важную роль.

Читайте также: История “Украинца”: как мы грузовик на ракеты променяли

Берта Бенц, супруга талантливого изобретателя, два года ждала коммерческого успеха детища своего мужа – машины Benz Patent-Motorwagen. И не дождавшись, в 1888 г. решилась на эффектную промо-акцию. Однажды рано утром, пока муж крепко спал, супруга изобретателя с двумя сыновьями отправилась на автомобиле … к маме! Не с вещами и насовсем, а якобы просто в гости. И якобы муж об этом не знал.

Еще одна женщина в истории марки Mercedes-Benz – Берта Бенц – чести попасть на логотипы автокомпании не удостоилась. Но история не забыла и ее.

Между тем, теща изобретателя жила за 108 км от Мангейма – в Пфорцгейме, и бесстрашная фрау с детьми самостоятельно преодолела их! Трудности конечно были: кончался бензин (купили в аптеке), пробивало изоляцию свечного провода (замотали чулочной подвязкой), забивался бензопровод (прочистили булавкой от шляпы), движок задыхался на подъеме (сыновья спешивались и толкали машину)… Но путешествие в оба конца закончилось успешно.

Все полтора десятка лет, пока Карл Бенц конструировал первый в мире автомобиль, его жена Берта оставалась преданным соратником изобретателя.

Если Карл Бенц тем августовским утром в самом деле ничего не знал о готовящемся пробеге, значит, он проспал самое интересное: поездка показала, что автомобилем образца конца XIX века могут пользоваться не только фанатичные инженеры и эксцентричные аристократы, а и рядовые граждане. Но имя своей супруги товарному автомобилю он не дал. Как знать, может быть именно поэтому его фамилия и стоит в имени бренда на втором месте…

Читайте также: Alfa Romeo: почему она так называется