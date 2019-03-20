Є в автомобільному світі поняття-аксіоми: у легковика – чотири колеса, "німці" і "японці" – найнадійніші, Mercedes – чоловічого роду... А ось і ні: Мерседес насправді – юна панянка!

Справді, Mercedes спочатку був чоловіком – все моделі компанії Готліба Даймлера називалися Daimler.

Один з визнаних винахідників автомобіля Готліб Даймлер (1834 – 1900) з самого початку мав на меті створити товарний продукт – транспортний засіб з двигуном внутрішнього згоряння. Над комерційно рентабельним ДВС він працював близько сорока років, і створення в 1886-му автомобіля як технічно успішного продукту ще не означало повного успіху: зі збутом новинок подібного роду в консервативній Німеччині були великі проблеми.

Слово Mercedes у всьому світі асоціювалося лише з жіночим ім'ям. Але в 1901 році французькі автожурналісти написали: настала ера Мерседесів-автомобілів.

В якійсь мірі допомагав ринок інших європейських країн, в першу чергу Франції, але там була інша проблема: потужна конкуренція з боку Peugeot і Panhard-Levassor, які, до речі, використовували ліцензійні мотори самого Даймлера (між іншим, конструкції Вільгельма Майбаха).

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На цьому тлі цікавою виглядала пропозиція ділового партнера Даймлера підприємця Еміля Еллінека. Будучи офіційним представником компанії Daimler в курортному регіоні Франції – на Лазурному узбережжі, він був своїм у колах багатіїв і аристократів. Для розширення продажів автомобілів Еллинек брав участь в автомобільних гонках, і навіть заснував команду під назвою “Мерседес” – по імені своєї на той час 11-річної дочки. “Мерседесами” Еллинек називав і гоночні боліди своєї команди – допрацьовані ним Daimler Phönix: Mercedes I, Mercedes II.

Попередник першого Daimler Mercedes – Daimler Phönix був типовим для свого часу: громіздкий, з вузькою колією і високим центром ваги.

У гонках перші “Даймлери” були не дуже, і Еллинек намагався умовити Даймлера з Майбахом робити їхні автомобілі більш спортивними – потужнішими і більш приземленими. Партнери-німці чинили опір, так що Еллинеку довелося пообіцяти викупити цілу партію машин бажаної конструкції.

Дилер "Даймлера" австрієць Еміль Еллінек назвав свою гоночну команду на ім'я дочки Мерседес. Потім її ім'я стало одним з найдорожчих брендів в світі.

Домовленність відбулася, під вимоги Еллинека сконструювали модель 35 PS, справді з низьким центром ваги і новим двигуном у 35 к.с. Для порівняння оцінить попередній “болід” команди Еллинека – Daimler Phönix (1897 – 1902), незграбно високий, короткий, важкий та слабосилий (23 к.с.). Власне, на рубежі століть всі “легковики” мали подібну архітектуру.

Рішучий крок вперед в конструкції Mercedes 35 PS помітний в порівнянні з попередньою моделлю Daimler Phönix: новинка стала більш присадкуватою.

Тому новітній 35 PS команди Mercedes 1901-го року виглядав майже революційно: низьке шасі, широка колія, колеса однакового діаметра, рівний капот, нахилена рульова колонка.

Як і було домовлено заздалегідь, Еллінек назвав нову машину своєї команди Mercedes. Таке ім'я залишилося і за дорожніми зразками, які пішли в продаж: Mercedes 35 PS. Тоді ж ззаду прибудували другий ряд сидінь і перший серійний “Мерседес” став чотиримісним.

А тим часом Benz…

Що стосується ще однієї частини знаменитого автомобільного імені – Benz, то воно прийшло до складу бренду в 1926 році, коли компанії двох батьків автомобілізму, Карла Бенца і Готліба Даймлера, злилися в єдине ціле. Цікаво, що в історії машин марки Benz з самого початку теж була жінка, і зіграла вона не менш важливу роль.

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Берта Бенц, дружина талановитого винахідника, два роки чекала комерційного успіху дітища свого чоловіка – машини Benz Patent-Motorwagen. І не дочекавшись, в 1888 році зважилася на ефектну промо-акцію. Одного разу рано вранці, поки чоловік міцно спав, дружина винахідника з двома синами відправилася на автомобілі... до мами! Чи не з речами і назовсім, а нібито просто в гості. І нібито чоловік про це не знав.

Ще одна жінка в історії марки Mercedes-Benz – Берта Бенц – честі потрапити на логотипи автокомпанії не була удостоєна. Але історія не забула і її.

Тим часом, теща винахідника мешкала за 108 км від Мангейма – в Пфорцгеймі, і безстрашна фрау з дітьми самостійно подолала їх! Труднощі звичайно були: кінчався бензин (купили в аптеці), пробивало ізоляцію свічкового дроти (замотали панчішною підв'язкою), забивався бензопровід (прочистили шпилькою від капелюха), движок задихався на підйомі (сини спішувалися і штовхали машину)... Але подорож в обидва кінці закінчилася успішно.

Всі півтора десятка років, поки Карл Бенц конструював перший в світі автомобіль, його дружина Берта залишалася відданним соратником винахідника.

Якщо Карл Бенц того серпневого ранку справді нічого не знав про підготовлюваний пробіг, значить, він проспав найцікавіше: поїздка показала, що автомобілем зразка кінця XIX століття можуть користуватися не тільки фанатичні інженери і ексцентричні аристократи, а й пересічні громадяни. Але ім'я своєї дружини товарному автомобілю він не дав. Хтозна, може бути саме тому його прізвище і стоїть в імені бренду на другому місці...

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