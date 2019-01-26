Mercedes-Benz создал общественный транспорт будущего, который в утренние и вечерние часы пик будет транспортировать людей, а в другое время суток – развозить товар по магазинам.

Vision Urbanetic – автономный электрофургон особой, модульной конструкции. Он состоит из самоуправляемой платформы, на которую, в зависимости от потребностей, пристраиваются сменные кузовы.

Читайте также: Маршрутки могут исчезнуть из украинских мегаполисов

Концепт футуристического микроавтобуса удивил гостей выставки в Лас-Вегасе не только своим внешним видом, но и функциональностью. Авто способно вместить до 12 пассажиров в салоне, а при необходимости – легко трансформироваться в компактный городской грузовик. Объем грузового модуля – 10 кубометров. Почти бесшумный электрический привод делает его идеальным для доставки товаров даже ночью.



Vision Urbanetic – автономный электрофургон



Городской транспорт будущего

Такое авто, по замыслу креативщиков из Mercedes, могли бы использовать в своих целях как частные лица, так и коммерческие организации, скажем, для услуг краткосрочной аренды автомобиля. В последнем случае достаточно будет через мобильное приложение указать необходимые параметры – и автономная система сама определит, какой тип автомобиля нужен клиенту и предложит ему оптимальный вариант.

Напомним, что Mercedes показал новинки 2019 года.