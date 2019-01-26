Mercedes-Benz створив громадський транспорт майбутнього, який у ранкові й вечірні години пік транспортуватиме людей, а в іншу пору доби – розвозитиме товар по магазинах.

Vision Urbanetic – автономний електрофургон особливої, модульної конструкції. Він складається із самокерованої платформи, на яку, залежно від потреб, прилаштовуються змінні кузови.

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Концепт футуристичного мікроавтобуса здивував гостей виставки у Лас-Вегасі не лише своїм зовнішнім виглядом, а й функціональністю. Авто здатне вмістити до 12 пасажирів у салоні, а, за необхідності – легко трансформуватися в компактну міську вантажівку. Об'єм вантажного модуля – 10 кубометрів. Майже безшумний електричний привід робить його ідеальним для доставлення товарів навіть уночі.



Vision Urbanetic – автономний електрофургон



Міський транспорт майбутнього

Таке авто, за задумом креативників із Mercedes, могли б використовувати у своїх цілях як приватні особи, так і комерційні організації, скажімо, для послуг каршерингу. В останньому випадку достатньо буде через мобільний додаток вказати необхідні параметри – і автономна система сама визначить, який тип автомобіля потрібен клієнту та запропонує йому оптимальний варіант.

Нагадаємо, що Mercedes показав новинки 2019 року.