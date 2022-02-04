На аукционе RM Sotheby's в Аризоне был продан редкий Mercedes-Benz 300SL с алюминиевым кузовом. За автомобиль 1955 года было получено рекордные 6 825 000 долларов.

Mercedes-Benz 300SL считается одним из самых красивых автомобилей во все времена автомобильной промышленности. Всего таких автомобилей было построено 1400 штук – 1371 со стальным кузовом и всего 29 с алюминиевым. Поэтому за автомобиль началась настоящая борьба. Об этом сообщается на сайте аукциона.

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Автомобиль, который выставили на торги, был 13-м из 24 алюминиевых 300SL, которые компания собрала в 1955 году. Еще 5 аналогичных машин было произведено в 1956 году. Автомобиль с шасси под номером 5500332 был заказан официальным дилером Mercedes-Benz из Касабланки Джозефом Ф. Векерле.

Этот 300SL имел классический серый цвет кузова и интересный комбинированный салон из синего винила и габардина. Также покупатель заказал некоторые дополнительные опции: скоростной задний мост с передаточным отношением 3.42, спидометр размечен до 270 км/ч и радиоприемник Becker.

Автомобили из лимитированной серии имеют меньший вес на 95 килограмм. В первую очередь этого удалось добиться за счет использования алюминия в кузове и плексигласа во всех окнах, кроме лобового. Итак, автомобиль быстрее разгонялся и был более маневренный.

Еще что не менее важно, алюминиевая версия отличалась модифицированным мотором NSL со спортивным распределительным валом, более высокой степенью сжатия, улучшенной дроссельной заслонкой и более эффективной системой питания.

За все свои годы жизни автомобиль постоянно меняет своих владельцев. В 1962 году он переехал в США и постоянно участвовал в разных выставках и шоу. Все Mercedes-Benz 300SL очень желательны и редки, а именно этот экземпляр можно назвать "единорогом", их осталось очень мало, а за этим авто хорошо ухаживали и он находится в идеальном состоянии.