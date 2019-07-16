Пикап, который так и не появился в Украине, скорее всего, перестанут выпускать.

Концерн Daimler AG решил отказаться от выпуска пикапа Mercedes-Benz X-класса, поскольку он не оправдал надежд. Модель, которая выпускается с 2017 года на заводе Nissan в Барселоне (Испания), плохо продается. В прошлом году по всему миру было продано лишь 16700 пикапов со звездой на капоте.

Главная причина низкой популярности – в высокой цене. Например, в Германии модель стоит от 37 294 евро, что значительно дороже, чем конкуренты и одноплатформенний Nissan Navara. Кроме того, репутацию пикапа испортили несколько отзывных кампаний.

Напомним, что на заводе "АвтоВАЗ" штамповали поддельные шильдики Mercedes.